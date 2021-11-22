8 مشروبات تخلص جسمك من السموم.. مفيدة في الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

قبل دخول فصل الشتاء يتطلب جسمنا مزيدًا من الطاقة للتدفئة، والمزيد من العناصر الغذائية لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

وللحفاظ على دفء الجسم في الشتاء تعمل وظائفنا الجسدية بكفاءة أكبر، لذلك نحتاج إلى دعمه ببعض المشروبات المهمة.

نستعرض بعض المشروبات التي تساعد على التخلص من السموم لإضافتها إلى نظامك الغذائي، وفق ما أورد في موقع "timesofindia".

1- عصير السبانخ والجزر والتفاح:

قد يبدو هذا المزيج غريب، لكنه مليء بالعناصر الغذائية، بما أن طعم السبانخ يمكن أن يكون مرًا للبعض، أضف الجزر والتفاح لتحسين مذاقه.

2- الشاي الأخضر والنعناع:

من المعروف أن الشاي الأخضر يحسن المناعة ويقينا من السعال والإنفلونزا، بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول الشاي الأخضر على الهضم، وهو ما يرتبط بفقدان الوزن، من ناحية أخرى، النعناع منخفض السعرات الحرارية ويعزز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي.

3- عصير الرمان والبنجر:

للتخلص من السموم بقوة، تناول عصير الرمان والبنجر، والتي تشتهر بخصائصها العديدة في التطهير وإزالة السموم، بالإضافة إلى ذلك، يعزز جهاز المناعة لديك بشكل أكبر.

4- البرتقال والجزر والزنجبيل:

البرتقال هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة وفيتامين سي، والجزر مليء بالبيتا كاروتين والألياف التي تساعد في إنقاص الوزن والهضم، والزنجبيل علاج منزلي قديم للهضم والانتفاخ وتشنجات المعدة ومليء بخصائص مضادة للالتهابات، لذلك هو يعتبر أحد أفضل مشروبات التخلص من السموم وما يتصل بها.

5- الخيار والنعناع:

هو مشروب للتخلص من السموم، إذ يعتبر النعناع أفضل المكونات لتهدئة اضطراب المعدة، ويحسن أيضًا تدفق الصفراء عبر المعدة لتسريع عملية الهضم، إلى جانب الخيار الغني بمضادات الأكسدة والليمون، يعد هذا المبرد بمثابة فترة راحة من الحرارة الصاخبة بقدر ما هو يهدأ من الحمل الزائد السام.

6- عصير الليمون:

يعتبر التخلص من السموم من ماء الليمون أحد أفضل المشروبات التي ينصح بها عشاق اللياقة البدنية للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي تكون غنية بألياف البكتين، وتمنحك هذه الألياف الشعور بالامتلاء لفترة طويلة من الزمن وبالتالي تؤخر الجوع.2

7- عسل والليمون والزنجبيل:

مع قليل من الزنجبيل والعسل والليمون، يستخدم هذا المشروب منذ فترة طويلة لعلاج التهاب الحلق والبرد.

8- ماء جوز الهند مع الليمون والنعناع:

يعتبر مشروب جميل يحتاج إلى ثلاثة مكونات فقط، هذه المتعة السريعة سوف تطهر السموم من الكبد والقناة المعوية وتجعلك تشعر بالانتعاش.