نظام غذائي له تأثير "سريع وفعال" على دهون البطن.. إليك تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تسبب الدهون الحشوية، المعروفة أيضًا باسم دهون البطن، مشاكل خطيرة لأنها تجاور الأعضاء الحيوية في الجسم، لذا يعد تحسين نظامك الغذائي فرصة للقضاء على تلك الدهون الضارة، وقد ثبت أن نظامًا غذائيًا معينًا له تأثير "سريع وفعال" على دهون البطن، وفق ما ذكر موقع express.

من المفارقات أن الدهون التي يجب مراقبتها هي الدهون التي لا يمكنك رؤيتها بعينك، فتكمن الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، يعني موقعها أنه يمكن أن تعيق العمليات الحيوية، وتحفز تطور المضاعفات المزمنة، مثل أمراض القلب، ما يشكل تهديدًا على الصحة.

والنظام الغذائي هو أحد أكثر الأدوات فعالية لتقليل الدهون الحشوية وقد أظهرت الخطط الغذائية المحددة واعدة بشكل خاص، ويعد النظام الكيتوني هو النظام الغذائي الكيتوني الذي ينمو باستمرار في البحث.

نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون يهدف إلى وضع جسمك في حالة "الكيتوزية" - وهي حالة يقوم فيها جسمك بتفكيك الدهون المخزنة.

سعى الغرض من دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology إلى دراسة آثار نظام كيتو الغذائي قصير المدى على تكوين الجسم واللياقة القلبية التنفسية (CRF) لدى الإناث الصينيات ذوات الوزن الزائد / البدينات

استهلكت عشرين شابة أربعة أسابيع من نظام غذائي عادي كخط أساس ثم تحولوا إلى نظام كيتو الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون والبروتين لمدة أربعة أسابيع أخرى.

أظهرت النتائج أنه بدون التأثير على مستوى اللياقة القلبية، فإن التدخل في نظام كيتو الغذائي لمدة أربعة أسابيع يقلل بشكل كبير من وزن الجسم ومحيط الخصر ومحيط الورك ونسبة الدهون في الجسم.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أنه يمكن استخدام نظام كيتو الغذائي كنهج سريع وفعال لفقدان الوزن وتقليل السمنة في منطقة البطن لدى الإناث الصينيات ذوات الوزن الزائد، البدينات دون تفاقم مستوى اللياقة القلبية الخاص بهن.

هذا لأنه يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لفقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون، فإذا قمت بتضمين مصدر ضئيل للبروتين، مثل الدجاج الأبيض منزوع الجلد، في وجباتك فقد تجد أنك لست جائعًا، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام.

وتشمل المصادر الجيدة صدور الدجاج والتونة والماكريل والسلمون والبيض والحليب والعدس الأحمر والحمص والخبز البني والمكسرات وفول الصويا، ولتعظيم فوائد الأكل الصحي، يجب عليك أيضًا ممارسة نشاط بدني منتظم.

يعد أي شكل من أشكال التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا مفيدًا لك، ولكن تم إثبات أن بعض التمارين تعمل على تسريع عملية فقدان دهون البطن، فأظهرت الدراسات أنه يمكنك المساعدة في تقليم الدهون الحشوية أو منع نموها من خلال كل من الأنشطة الهوائية (مثل المشي السريع) وتمارين القوة (ممارسة الرياضة مع الأثقال).

وفقًا لـ"هارفيد هيلث"، يمكن للتمارين الموضعية، مثل الجلوس، أن تشد عضلات البطن ولكنها لن تصيب الدهون الحشوية، ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في منع الدهون من العودة.

ينصح الجسم الصحي بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة في معظم الأيام، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات بوتيرة غير رسمية.