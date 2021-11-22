أحدثهن الإعلامية أسماء مصطفى.. حكايات أشهر محاربات السرطان مع رحلة الموت المؤلمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتسلل إلى أجسادهن دون هوادة أو رحمة، حتى يستوطن بها، ويبدأ هجوما شرسا مع ضحاياه، ليقررن في المقابل خوض حربا ضروسا ضده، الاستسلام فيها أو الهزيمة لا تعني إلا الموت، بعضهن ينجحن في المقاومة والنجاة، وأخريات يلفظن أنفاسهن الأخيرة أمام جبروته، وفي رحلة المواجهة الجماعية أمام السرطان بشتى أنواعه، تفقد العديدات أرواحهن في لحظة إنهاك، لكن خلال الساعات الماضية فقط، فقدت المعركة اثنتين من أشهر المحاربات، إذ فتك بالإعلامية أسماء مصطفى والمقاومة سلمى الزرقا، بعد خاضا صراعهما بكل قوة وثبات، لكن مشيئة الله كانت الحاسمة للنهاية.

وفاة سلمى الزرقا وأسماء مصطفى

تصدر اسم سلمى الزرقا، ومعها الإعلامية أسماء مصطفى، حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لفظن أنفاسهن الأخيرة، وخسرن معركتهن أمام السرطان اللعين، لتتحول حسابات أسرهن لدفاتر عزاءات، إذ أعلن أزواجهن خبر الوفاة، في حسرة وآلم على الفراق.

ويستعرض «هن» خلال السطور التالية، رحلات أشهر محاربات السرطان، وقصص مرضهن، ومحاولات الانتصار عليه منذ بدايته، حتى وفاتهن.

حكاية سلمى الزرقا مع السرطان

قبل ساعات دون زوج سلمى الزرقا، خبر وفاتها عبر حسابه على «فيسبوك»، إذ قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجتي حبيبتي سلمى محمد الزرقا، صلاة الجنازة الإثنين العصر بجامع المواساة، والدفنة بالمنارة آخر باب، والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبد المنعم رياض بعد صلاة المغرب.. برجاء الدعاء».

وتعتبر سلمى الزرقا، إحدى أشهر محاربات السرطان، إذ عاندت سرطان العظام، وقاومته لآخر نفس دون يأس، حتى بعدما تسبب في بتر ذراعها، استمرت في المواجهة بطرف تعويضي، وإبتسامة تحول الآلم لطاقة وإلهام لغيرها من المحاربات، حتى كانت كالأميرة بالطرف التعويضي أثناء حفل زفافها.

وبعد 6 سنوات من العذاب، وجلسات العلاج الكيمياوي الصعبة، انتصر المرض اللعين على البطلة والمحاربة، مستغلا لحظات الضعف، بعدما انتشر في جسدها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ساعات.

الإعلامية أسماء مصطفى

تأزم الوضع الصحي للإعلامية أسماء مصطفى، بعد مقاومة كبيرة ومحاولة للانتصار على السرطان، التي كانت أعلنت الإصابة به في أبريل الماضي، من خلال منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، شرحت عبره تفاصيل حالتها الصحية: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسة طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب، ونرضى بقضاء الله، ونسأله اللطف فيه، مش عايزة حد يزعل».

وتابعت الإعلامية الشابة، خلال منشورها: «أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر، أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كده عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء».

وقبل ساعات أعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، خبر حزين بوفاة الإعلامية والمحاربة الشجاعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قال في حسرة:«انكسر ظهرى، وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

إيمان خيري شلبي

كانت إيمان، ابنة الروائي الراحل خيري شلبي، واحدة من المحاربات والبطلات اللاتي خضن حربا شرسة مع السرطان، إذ عاشت رحلة مؤثرة مع العلاج، إلى أن تدهورت حالتها الصحية، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي، في العناية المركزة بأحد المستشفيات، قضت داخله ما يقرب من 25 يوما، قبل رحيلها.

وأعلن زوجها الدكتور حاتم حافظ، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وفاة زوجته إيمان خيري شلبي، بعد معاناة مع مرض السرطان، عبر حسابه بموقع فيسبوك: «إيمان راحت عند اللي خلقها، برجاء عدم ارتداء اللون الأسود».