وجبات طعام بـ«نية الشفاء» قبل وفاة سلمى الزرقا.. دعم كبير من المحبين والمشاهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وفاة سلمى الزرقا، عنوان من 3 كلمات لخبر صادم، يعلن نهاية رحلة أمل وإلهام، استمرت 6 سنوات، تصارع فيهم تلك البطلة مرض خبيث، وتتحداه بكل طاقة وعزم، لتصبح أشهر محاربات السرطان، الذي استغل أول لحظة ضعف، ليتمكن من روحها، بعدما تدهورت حالتها الصحية، واستقر جسدها داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، ليخطفها الموت من بين زوجها ومحبيها.

وفاة سلمى الزرقا

أصابت وفاة سلمى الزرقا، أصدقائها ومحبيها بحالة من الحزن الشديد، ليتداول الخبر الحزين بسرعة البرق، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي دشنت دفاتر عزاء للدعاء لها بالرحمة ولأهلها بالصبر والسلوان، وسط إشادات بشخصيتها الصبورة المحبة للحياة، وراويات لذكرياتها الملهمة، وقدرتها على تحديها المرض الخبيث.

وكانت أشهر محاربة سرطان، قد طلبت من محبيها الدعاء لها، مع تدهور حالتها الصحية، على مدار الأيام الماضية، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «ادعولي أرجوكم، صلوا من أجلي، أنا في حالة حرجة للغاية»، ومن هذه الجملة انطلقت حملات الدعم من أصدقائها.

وجبات الطعام بنية الشفاء

أقدمت الصفحات الخاصة بموائد الطعام، بعمل الوجبات والتبرعات بنية الشفاء لمحاربة السرطان قبل رحيلها، منها «مائدة فرحة»، التي أعلنت دعمها قبل أيام عبر «فيسبوك»: «اللهم يا من شفيت أيوب، وكشفت ضر يعقوب، اشفى كل مريض يتألم ولا يعلم بحالة إلا أنت، اللهم إنا نسألك الشفاء لصديقتنا سلمى الزرقاء، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما وعافيها، اللهم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، أنك على كل شيء قدير، نسألكم جميعا الدعاء بالشفاء لصديقتنا، فلا يرد القضاء إلا الدعاء».

وانتقلت الحملة أيضًا، إلى مبادرة صناع البهجة في المنيا، التي أعلنت تخصيص وجبات طعام بالنية ذاتها، مرددين الدعاء بالشفاء لها: «إطعام بنية شفاء سلمى، 25 شنطة للتوزيع في محافظة المنيا».

أدعية من المشاهير

بجانب موائد الطعام، انطلقت الأدعية من محبي سلمى الزرقا، وعدد من المشاهير من خلال مقاطع فيديو بالدعاء لها، عبر حسابها «فيسبوك»، منهم الفنانة هند عبد الحليم، التي قالت في مقطع فيديو: «ألف سلامة عليكي يا سلمى.. أنا سمعت أنك تعبتي تاني، وأنتي قوية وهتعديها تاني مرة، وكلنا بندعيلك تعدي منها على خير».

وقال الفنان الشاب عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، في مقطع الفيديو: «أنا سمعت أنك تعبانة، بعملك الفيديو عشان أقولك ألف سلامة، هتقومى أقوى من الأول، وكلنا بندعيلك».

تفاصيل خبر وفاة المحاربة القوية

كان إسلام عرفة، زوج محاربة السرطان القوية، أعلن خبر وفاة سلمى الزرقا، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجتي حبيبتي سلمى محمد الزرقا، صلاة الجنازة الإثنين العصر بجامع المواساة، والدفنة بالمنارة آخر باب، والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبد المنعم رياض بعد صلاة المغرب.. برجاء الدعاء».