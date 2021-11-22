11 معلومة عن الإعلامية أسماء مصطفى.. رحيل مؤثر بالسرطان الغادر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، الذي أصابها قبل فترة، وظلت تقاومه بقوة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وانتقلت إلى أحد المستشفيات، في محاولة للسيطرة على وضعها المتأزم، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.

في التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، التي توفيت اليوم بسبب مرض السرطان، بعدما أعلن زوجها عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، الخبر الحزين، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «انكسر ظهرى، وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟

- إعلامية مصرية قدمت عدد من البرامج الصباحية، مثل «صباح الورد» و«صباح التحرير».

- تخرجت أسماء مصطفى، في كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأجرت بعد ذلك رسالة ماجستير في الإدارة المالية.

- بدأت التدريب على العمل الإعلامي من خلال مؤسسات صحفية كبرى.

- قدمت برنامج «نهار جديد» عبر فضائية «النهار» في بداية مشوارها.

- تزوجت من عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، ولديهما ابن اسمه «كريم»، يبلغ من العمر 13 عامًا.

- ابتعدت عن الإعلام لفترة لرعاية طفلها والاهتمام ببيتها.

- انضمت إلى فريق قناة «Extra News» في 2017.

- قدمت برنامج «في بيتها» على نغم fm، بشكل يومي خلال شهر رمضان الماضي.

- أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان في أبريل الماضي.

- خضعت في منتصف سبتمبر الماضي، لعملية جراحية لإزالة جزء من ورم جديد.

- في 19 أكتوبر الماضي، أعلن المسؤول عن إدارة صفحتها على «فيسبوك»، دخولها المستشفى، قبل أن تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

تدهور حالة الإعلامية في رحلة المرض

تطورات الحالة الصحية للإعلامية الراحلة، كشفها أدمن صفحة أسماء مصطفى، قبل أيام من مغادرتاها الحياة، إذ كتب خلال منشور على «فيسبوك»، كتب فيه: «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء.. اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن».