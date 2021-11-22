الامارات | طلبت الدعاء لها قبل موتها.. وفاة محاربة السرطان المصرية سلمى الزرقا .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت الدعاء لها قبل موتها.. وفاة محاربة السرطان المصرية سلمى الزرقا .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حالة من الحزن بعد وفاة محاربة السرطان الفتاة المصرية سلمى الزرقا بعد معاناتها وصراعها الطويل مع المرض.

وأصيبت سلمى الزرقا بمرض سرطان العظام منذ بضع سنوات، واشتهرت بأنها واحدة من محاربات هذا المرض، والذي تسبب في بتر ذراعها واستبداله بطرف صناعي، وساءت حالتها مؤخرا وذلك بعد زراعتها نخاع العظم واصابتها بلوكيميا الدم.

وكانت سلمى برحلتها مع المرض ملهمة لكل مرضى السرطان، حيث لم تفقد ايمانها وأملها بالشفاء، وكانت حريصة على مشاركة قصتها عبر السوشيال ميديا لدعم ومساندة غيرها من محاربي السرطان، وفق موقع "مصراوي".

وكان اخر منشور لسلمى الزرقا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة وجهتها لمتابعيها بالدعاء لها، وكتبت فيها: "ادعولي ارجوكم".

ودعم سلمى عدد كبير من نجوم الفن خلال رحلتها مع المرض، وشجعوها على الصمود وتحدى السرطان وان تكون مصدر الهام للغير، ومنهم: هند عبد الحليم و عمر الشناوي والكابتن احمد عبد الحليم.

وكان اخر منشور لها عبر الانستغرام بأنها لم تتناول الطعام منذ 44 يومًا وفقدت حرفيا كل عضلات جسدها وتتنقل بواسطة كرسى متحرك، وأنها تتغذى عن طريق المحاليل الطبية والعلاج الكيميائى والمضادات الحيوية.

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