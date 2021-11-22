طريقة عمل سلطة بابا غنوج بأكثر من وصفة.. الرمان والبابريكا هيخلها حكاية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف شربيني طريقة عمل سلطة بابا غنوج، بأكثر من وصفة مختلفة، من خلال برنامجه «الشيف» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بإضافات ونكهات متعددة، خاصة أنها من أكثر السلطات المطلوبة على مائدة الفطار المصرية.

مقادير سلطة بابا غنوج

باذنجان.

طحينة.

ليمون.

خل.

ملح.

فلفل.

كزبرة خضراء.

زيت زيتون.

زبادي.

كمون.

طريقة عمل بابا غنوج

- اشوي الباذنجان، ثم قشريه وافرميه في كبه مع الطحينة والزبادي والثوم والكزبرة الخضراء.

- ضيفي إليه الليمون والخل والملح والفلفل وزيت الزيتون، وقدميه.

بابا غنوج بالزبادي والسماق

باذنجان مشوي.

سماق.

فلفل ألوان مشوي.

ثوم مشوي.

فلفل حار.

عصير ليمون.

زبادي.

خل.

كزبرة خضراء.

ملح.

فلفل.

كمون.

طحينة.

بقدونس.

خطوات تحضير بابا غنوج بالزبادي والسماق

- يشوى الباذنجان والفلفل والثوم.

- في الكبة يخلط الباذنجان المشوي مع الفلفل والثوم والفلفل الحار.

- تضاف التتبيلة والطحينة والبقدونس والكزبرة والسماق.

- يقدم ويزين بالبقدونس والسماق.

بابا غنوج بالزبادي

باذنجان.

بصل.

عصير ليمون.

طحينة.

زيت زيتون.

ثوم.

خل.

ملح.

زبادي.

رمان.

بقدونس.

طريقة تحضير بابا غنوج بالزبادي

- اشوي الباذنجان والبصل.

- قطعي الباذنجان والبصل، وضعيهما في كبة كهربائية، وافرميهم جيدا.

- ضيفي للخليط الثوم المفروم والطحينة وزيت الزيتون وعصير الليمون وملح وفلفل، واخلطيهم جيدا، ثم ضيفي البقدونس.

- قدميها مزينة بحبوب الرمان.

بابا غنوج بالخضار

باذنجان مشوي.

بطاطس مسلوقة مكعبات.

فلفل ألوان مفروم.

طماطم مفرومة.

بقدونس.

بصل أخضر.

خيار.

طحينة.

زبادي.

عصير ليمون.

بابريكا.

كمون.

ملح.

فلفل.

خل.

خطوات إعداد بابا غنوج بالخضار

- يشوح الباذنجان، ثم تضاف عليه البطاطس المسلوقة أو المشوية.

- تضاف عليه الطماطم والبقدونس والبصل الأخضر والخيار.

- يضاف الزبادي والطحينة، وعصير الليمون والملح والفلفل والخل.

تخلط المكونات جيدا، ثم يقدم طبق بابا غنوج بالخضار مزينا بالبابريكا.