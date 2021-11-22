تحذيرات من تربية العصافير في المنزل.. تسبب الحساسية وأمراض الصدر لأطفالك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تربية العصافير في المنزل هواية الكثير من الأشخاص، وخاصة السيدات التي تعد العصافير بالنسبة لها وسيلة للتسلية خلال وقت الفراغ في المنزل، بينما تهوى البعض الآخر تربيتهم والعناية بهم وبصغارهم، أو ربما للونس في المنزل، أو حتى التجارة فيهم فيما بعد، فمهما تعددت الأسباب، يبقى حب اقتناء العصافير لدى الكثير، خاصة أنها من الطيور المميزة شكلًا ونوعًا، وسهل إطعامها والاعتناء بها.

تحذيرات من تربية العصافير.. بتسبب أمراض الحساسية

وخلال الفترات الأخيرة، حذرت العديد من الأمهات بعضهن البعض من تربية العصافير الملونة، خلال فصل الشتاء، وخاصة مع الأطفال، متهمات الطيور بتسببهها في إصابة الأطفال بالحساسية وأمراض الصدر، والجيوب الأنفية، حيث ذكرت إحدى السيدات أن أطفالها أصيبوا بفيروسات البرد، والحكة والجيوب الأنفية، بسبب العصافير.

احذري تربية العصافير في منزلك مع أطفالك.. تسبب الحساسية وأمراض الصدر

وتسائل العديد من الأشخاص عن علاقة العصافير بأمراض الحساسية، وأمراض الصدر، وكيف يمكن أن تسبب الأذى للأطفال.

وفي هذا الصدد، ردت الدكتورة أسماء النمر أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى الصدر العباسية، مؤكدة أنه بالفعل العصافير التي نقوم بتربيتها لها تأثير سلبي للغاية على الصحة، وخاصة الأطفال، السهل عليهم التقاط الفيروسات وأمراض الحساسية.

وأكدت «النمر»، خلال حديثها لـ «هُن»، أن هناك 3 أسباب وراء نقل الأمراض، وعلى رأسها «الريش»، موضحة أن ريش العصافير سهل حمله للأتربة التي تعمل على الحساسية عن استنشاقه أو لمسة.

ونوهت الدكتورة أسماء النمر، إلى السبب الثاني وهو طعام العصافير، الذي يلتقط العديد من الأتربة التي تضر بالأطفال وتسبب المشاكل التنفسية، والأمراض الصدرية والجيوب الأنفية.

أما عن السبب الثالث، فقد أوضحت أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى الصدر العباسية، أنه يمكن في الحشرات الخفيفة التي ممكن أن تنقل الفيروسات وتلتقطها العصافير وتنتقل للأطفال، مؤكدة أن نقل تلك الأتربة المحملة بالفيروسات والأمراض يكون بالتلامس أو التحسس والاستنشاق.