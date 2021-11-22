الامارات | أصالة تفاجىء جمهورها وتعلّق على وفاة زهير رمضان.. فماذا قالت ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تفاجىء جمهورها وتعلّق على وفاة زهير رمضان.. فماذا قالت ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أيام على وفاة نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان، خرجت الفنانة أصالة نصري عن صمتها، وكشفت عن موقفها من الراحل بعد خلافات كبيرة كانت بينهما.

فقد فاجأت أصالة جمهورها بتعليق تركته على منشور لصحافي لبناني عن زهير رمضان، معزية حيث قالت: "الله يرحمه ويغفر له ولو ظلمني بيوم برأيه أنا مسامحته وربي يجمعه بأبي وكل الطيبين اللي راحوا بالجنة.. ويعين أهله وحبايبه ويحفظ بلدنا اللي كلنا بنعشق ترابها كل واحد فينا بطريقته".

وفيما أشاد المتابعون بموقف أصالة وإنسانيتها، خصوصاً أن رمضان كان أطلق بحقها كثيراً من التصريحات النارية، آخرها عام 2019، حين أكد في تصريحات إعلامية أنه لا يعتبرها فنانة، لأنها غير مسجلة في نقابة الفنانين في سوريا، وعلى هذا الأساس فإن النقابة لا تعترف بها كفنانة.

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