الامارات | المغرب: أمواج عالية تدخل المنازل والمقاهي المطلة على البحر !

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: أمواج عالية تدخل المنازل والمقاهي المطلة على البحر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 نوفمبر 2021

ضربت أمواج عاتية الشواطئ الشمالية للمملكة المغربية، خلال اليومين الماضيين، مخلفة أضراراً مادية كبيرة.

وبسبب سوء أحوال الطقس، وحالة الهيجان الكبير التي يشهدها المحيط المتوسطي، شهدت عدد من سواحل مدن الشمال المغربي، ارتفاعاً في مستوى الأمواج، مُتجاوزة الشاطئ ووصلت لليابسة.

وخلّفت هذه الأمواج التي شهدتها كل من شواطئ مرتيل وإقليم شفشاون، خسائر مادية ملحوظة بعد ان اقتحمت ابواب ونوافذ مجموعة من المنازل ومقاهي الشاطىء والمحلات التجارية الساحلية.

وخلف ارتفاع مد البحر وصول أمواج شواطئ مارتيل إلى كورنيش المدينة، حيث اكتسحت سيول البحر الشارع الرئيسي.

فيما شهدت شواطئ تابعة لإقليم شفشاون، خصوص واد لاو والسطحيات، ارتفاعاً في أمواج البحر خلّف خسائر ببعض المنازل والمقاهي والمحلات التجارية المطلة على البحر.

ولم يتمكن الصيادون في عدد من النقط البحرية على مستوى الشواطئ الممتدة من مارتيل حتى الجبهة، من الخروج للبحر لمزاولة مهنتهم، بسبب الرياح القوية وكذلك ارتفاع أمواج البحر وسوء الأحوال الجوية عموماً بالمنطقة.

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