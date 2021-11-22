بعد صراع 6 سنوات.. الموت يهزم محاربة السرطان سلمى الزرقا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن الشديد شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة سلمى الزرقا، إحدى محاربات مرض السرطان.

موعد العزاء

وأعلن إسلام عرفة، زوج سلمى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن وفاتها، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجتي حبيبتي سلمى محمد الزرقا، صلاة الجنازة الاثنين العصر بجامع المواساة والدفنة بالمنارة آخر باب، والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبدالمنعم رياض بعد صلاة المغرب.. برجاء الدعاء».

سلمى الزرقا اشتهرت بأنها واحدة من محاربات السرطان

واشتهرت سلمى الزرقا، بأنها واحدة من محاربات مرض السرطان اللعين، بعد إصابتها بمرض سرطان العظام منذ نحو 6 أعوام، ما تسبب فى بتر ذراعها، ومنذ نحو 10 أشهر انتكست حالتها بعد مضاعفات إصابتها بسرطان لوكيميا الدم وزراعة نخاع عظام، لكن القدر كان أسرع بوفاتها.

فقدت عضلاتها ولم تتناول الطعام منذ 44 يومًا

وكانت آخر ما كتبته سلمى الزرقا عبر حسابها على «انستجرام»، يوم 11 نوفمبر الماضى، أنها لم تتناول الطعام منذ 44 يومًا، وفقدت حرفيا كل عضلات جسدها وتتنقل بواسطة كرسى متحرك، وأنها كانت تتغذى عن طريق المحاليل الطبية والعلاج الكيميائى والمضادات الحيوية.

آخر منشور لها

وأعربت «سلمى»، في خلال آخر فيديو لها نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك، عن حزنها بأنها لم تتمكن من حضور حفل التخرج الخاص باستلام شهادة درجة الماجستير التى ظلت تعمل عليها لمدة 6 سنوات.

«ادعولي أرجوكم»

بعد ذلك نشرت محاربة السرطان ابنة الإسكندرية، منشورها الأخير بتاريخ 19 نوفمبر، داعية متابعيها بالدعاء لها، قائلة: «ادعولي أرجوكم أنا في حالة خطرة»، لتنهال عليها الآلاف من التعليقات من رواد السوشيال ميديا الذين تسابقوا بالدعاء أن يمن الله عليها بالشفاء، إلا أنه توفاه الله أمس الأحد بعد رحلة كفاح دامت 6 سنوات في محاربة السرطان.