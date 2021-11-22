هل يجوز تناول الطعام على جرائد تحوي آيات قرآنية ولفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«عادة ما ألجا للجرائد عند تناول الطعام إذ استخدمها في فرشها ووضع الطعام عليها، لكن أحيانًا أجد آيات قرآنية أو لفظ الجلالة.. فماذ أفعل؟ وهل يجوز استخدامها بهذه الطريقة أم لا يجوز» كان هذا محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وردت دار الإفتاء المصرية، مؤكدة على أنه لا يجوز تناول الطعام على الجرائد التي تحوي على آيات من القرآن الكريم، أو لفظ الجلالة، أو أسماء الله الحسنى، أو شئ مما يجب احترامه وتعظيمه، مستشهدة بما قاله الإمام ابن الحاج المالكي في «المدخل» (4/ 89): «وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَرَقِ الَّذِي يُبَطِّنُ بِهِ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَى بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ، أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا امْتِهَانُهُ؛ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ» اهـ.

آداب قراءة القرآن الكريم.. تجنب هذه الأفعال

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قراءة القرآن من أعظم القربات وسببًا لجلب الحسنات من الله- عز وجل-، لذلك لها طقوس أو آداب عند قراءتها، موضحًا أنه من آداب قراءة القرآن الكريم، هو القراءة على طهارة وأن يكون الشخص متوضئا، ويكون مستقبلا للقبلة، ويكون منصتا ومتدبرًا لما يقرأ.

وأما فيما يخص تناول الطعام والشراب أثناء قراءة القرآن جائز شرعًا، لكنه ضد احترام وتوقير القرآن لقوله- تعالى- «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب».

وتابع أنه من عادات وآداب القرآن الكريم أنه لا ينبغي الحديث أو الأكل والشرب أثناء القراءة توقيرًا وإجلالًا للقرآن الكريم، بل يغلق المصحف إن أراد الكلام أو الأكل ثم يعود إليه مرة أخرى.