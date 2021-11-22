5 مشروبات طبيعية احرصي على تواجدها داخل منزلك في الشتاء.. «هتحارب البرد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة، تزداد احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ما يتطلب تقوية جهاز المناعة، والأفضل أن يكون النظام الغذائي هو الحل الذي تلجأ إليه لتعزيز المناعة وتقوية عناصر الجسم، لمكافحة البرد الموسمي والسعال والإنفلونزا.

ومع بداية الشتاء وموسم الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، يجب على ربات المنازل توفير المشروبات البسيطة التي تحتوي على فيتامين «سي» ومضادات الأكسدة داخل المنزل بشكل مستمر، خاصة في الليالي الباردة، وعرض موقع «Health Line» بعضًا من هذه المشروبات الطبيعية التي تعزز من مناعة الجسم.

التفاح بالقرفة

يساعد هذا المشروب الطبيعي على تنقية الجسم من السموم وتعزيز جهاز المناعة، كما أنه يخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، ومعالجة التهاب الحلق، إذ أن القرفة تتميز بخفض معدل الكوليسترول الضار في الدم وضبط مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الشرايين.

الزنجبيل بالليمون

هذا المشروب الطبيعي الذي يعزز من صحة جهاز المناعة، فإنه يعمل على الحد من أعراض التهاب الحلق ومعالجة نزلات البرد، إذ أن الزنجبيل يتميز بكونه مضاد للالتهابات ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم.

اليانسون

يساعد اليانسون على معالجة التهاب الحلق والجيوب الأنفية، لأنه يحتوي على مضادات الالتهاب ويقلل من احتمالية الإصابة بقرح المعدة، كما أنه يقي من الفطريات والبكتيريا، وعلاوة على ذلك فهو يعزز من صحة جهاز المناعة.

الحساء«الشوربة»

عادة ما يوصي بتناول «الشوربة» التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية منها فيتامين C وE وA، وأيضًا الزنك، ويمكن إضافة الليمون والثوم والزنجبيل إلى شوربة الدجاج والخضروات وتحصل على المزيد من الفوائد.

5. الحليب الذهبي

هو عبارة عن المزيج من الحليب الدافئ والكركم المعروف باحتوائه على مضادات الأكسدة ما يعزز من قدرته على محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، وتنقية الكبد من السموم.