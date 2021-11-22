فوائد مذهلة لـ «قشر البصل».. يعالج الشد العضلي وتساقط الشعر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد البصل جزءًا أساسيًا في المطبخ لاستخدامه في إعداد الكثير من الوجبات، إذ تقوم السيدات بتقشيره ثم غسله ادخاله في عمل الأكلات الشهية، ولكن تلقي ربات البيوت بقشر البصل إلى القمامة، اعتقادًا أنه دون فائدة، على الرغم من دوره الفعال في إعطاء الشعر الباهت اللمعان المثالي في فترة قصيرة، لأنه مليء بالكبريت الذي يساعد في نمو الشعر بشكل فعال ويحد من تساقطه.

طرق الاستفادة من قشر البصل

يمكن الاستفادة من قشر البصل للسيدات التي يرغبن الحصول على شعر رمادي بالطرقة التالية، وفقًا لصحيفة «Time of India»:

- احتفظي بقشور مجموعة من البصل متوسط الحجم في طبق للحصول على اللون بشكل طبيعي.

- تجهيز مقلاة حديدية، وتسخينها على نار متوسطة إلى عالية.

- قومي بإضافة قشور البصل إلى المقلاة.

- كرري العملية حتى يتحول لون القشور إلى اللون المتفحم.

- اطفي اللهب.

- اطحني القشور جيدًا حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

- قومي بإضافة المسحوق لزيت شعرك المفضل، سيتحول لون الشعر فورًا للدرجة المطلوبة.

قشور البصل علاج لألم الشد العضلي

إذا كنتي تعاني من شد عضلي أو ألم في الجسم، فإن شرب شاي قشر البصل يساعد في الحد من ذلك الألم، عن طريق غلى القليل منه مع الماء وشربه قبل النوم.

قشر البصل محفز للنوم الجيد

صنع كوب شاي بسيط بقشر البصل يمكن أن يحفز على النوم لاحتوائه على مادة تعمل كمهدئ طبيعي، كما يمكنه أن يساعد في المحافظة على استرخاء الأعصاب.

قشور البصل حل لتساقط الشعر

إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر المستمر، خذي بعض قشور البصل، وقومي بغليها في الماء، بمجرد أن يتحول لون المزيج إلى اللون البني، أطي اللهب واحفظي المشروب في زجاجة، لاستخدامه على فروة الرأس وستشاهدين التغيير.