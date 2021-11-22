توقعات الأبراج وحظك اليوم 22-11: فرصة عليك استغلالها.. وهذا البرج تجنب السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".
برج الحمل:
مهنيًا برج الحمل : سوف تتلقي أخبار سارة خاصة بمجال عملك وستحصل على ترقية جديدة.
عاطفيًا : حاول تفهم ظروف شريكك ولا تقسو عليه.
ماليًا : عليك الحرص على إتباع الدبلوماسية والهدوء في تعاملاتك المادية مع الأخرين.
- برج الثور :
مهنيًا برج الثور : تواجه اليوم بعض المشاكل الخاصة بالعمل مما تتسبب ضغط نفسي.
عاطفيًا : عليك الحذر من التعامل بعناد مع شريك حياتك، حتى لا تفقده.
ماليًا : عليك الحذر من اتخاذ قرارات بشكل سريع حتى لا تؤدي إلى حدوث مشاكل مالية.
- برج الجوزاء:
مهنيًا برج الجوزاء : عليك التحلي بهدوء الأعصاب وتجنب العصبية، ولا تلتفت لما يقوله الأخرين .
عاطفيًا : تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.
ماليًا : لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً وتستطيع سداد الديون والأقساط لديك.
- برج السرطان:
مهنيًا برج السرطان : تواجه تقلبات مهنية كثيرة، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.
عاطفيًا : ستعيش اليوم أحلى الأوقات الرومانسية مع شريك حياتك.
ماليًا : تتحسن أحوالك المادية وتحصل على مكافأة مالية نتيجة جهدك في عملك.
- برج الأسد:
مهنيًا برج الأسد : عليك تجنب التكبر على الأخرين وتعامل معهم بهدوء وبأسلوب راقي.
عاطفيًا : تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء.
ماليًا : تفكر كثيراً عن كيفية حماية مستقبل عائلتك المادي.
- برج العذراء:
مهنيًا برج العذراء: تستطيع إيجاد فرصة العمل الذي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيراً.
عاطفيًا : تشعر بالإنزعاج من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.
ماليًا : تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين حالتك المادية فلا تقدم على هذه الخطوة لأنها ليست مؤدية للنجاح
- برج الميزان:
مهنيًا برج الميزان : عليك الحذر من أصدقائك في العمل لأنهم قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء لتقديم إستقالتك.
عاطفيًا : تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.
ماليًا : ترغب في تغير ديكورات المنزل ولكن قد لا يكون المال متاحا لتحقيق ذلك.
- برج العقرب:
مهنيًا برج العقرب : تستمتع اليوم بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.
عاطفيًا : عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.
ماليًا : تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيداً في إيجاد حلول للحصول على الأموال.
- برج القوس:
مهنيًا برج القوس : نتيجة الخلافات مع زملائك في العمل، قد ينتهي بك الأمر إلى الإستقالة من عملك.
عاطفيًا : نتيجة لكثرة الخلافات العاطفية مع شريك حياتك الفترة الماضية، لابد من الدخول في مناقشة هادئة لتفادي حدوث مشاكل.
ماليًا : ستتحسن الأحوال المادية وتستطيع تلبية احتياجات عائلتك.
- برج الجدى:
مهنيًا برج الجدي : تمتلك طاقة كبيرة هذا الأسبوع سوف تساعدك في التقدم والنجاح.
عاطفيًا : إذا كنت عازبا سوف تنشأ علاقة صداقة تتحول إلى حب وتنتهي بالإرتباط والزواج.
ماليًا : ترغب في إجراء بعض التحسينات المالية أو الدخول في سوق العقارات، عليك التفكير جيداً قبل الدخول في أي مشروعات جديدة.
- برج الدلو:
مهنيًا برج الدلو : تشعر بالصلابة والقوة بالرغم من ضغوطات العمل الكثيرة، ولكن ستتحسن الأحوال عما قريب.
عاطفيًا : تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، ستشعر بالسعادة معه
ماليًا : احذر من إنفاق أموالك على أشياء تقليدية لا فائدة منها.
- برج الحوت:
مهنيًا برج الحوت : تفكر في تقديم إستقالتك من عملك، للبحث عن فرصة عمل أخري لزيادة دخلك.
عاطفيًا : الظروف ملائمة لإتخاذ خطوات إيجابية تجاه علاقتك بشريك حياتك.
ماليًا : حاول أن تستثمر أموالك بدلاً من التبذير المبالغ فيه الذي عانيت منه في الفترات السابق.