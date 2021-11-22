توقعات الأبراج وحظك اليوم 22-11: فرصة عليك استغلالها.. وهذا البرج تجنب السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل : سوف تتلقي أخبار سارة خاصة بمجال عملك وستحصل على ترقية جديدة.

عاطفيًا : حاول تفهم ظروف شريكك ولا تقسو عليه.

ماليًا : عليك الحرص على إتباع الدبلوماسية والهدوء في تعاملاتك المادية مع الأخرين.

- برج الثور :

مهنيًا برج الثور : تواجه اليوم بعض المشاكل الخاصة بالعمل مما تتسبب ضغط نفسي.

عاطفيًا : عليك الحذر من التعامل بعناد مع شريك حياتك، حتى لا تفقده.

ماليًا : عليك الحذر من اتخاذ قرارات بشكل سريع حتى لا تؤدي إلى حدوث مشاكل مالية.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء : عليك التحلي بهدوء الأعصاب وتجنب العصبية، ولا تلتفت لما يقوله الأخرين .

عاطفيًا : تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.

ماليًا : لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً وتستطيع سداد الديون والأقساط لديك.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان : تواجه تقلبات مهنية كثيرة، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.

عاطفيًا : ستعيش اليوم أحلى الأوقات الرومانسية مع شريك حياتك.

ماليًا : تتحسن أحوالك المادية وتحصل على مكافأة مالية نتيجة جهدك في عملك.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد : عليك تجنب التكبر على الأخرين وتعامل معهم بهدوء وبأسلوب راقي.

عاطفيًا : تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء.

ماليًا : تفكر كثيراً عن كيفية حماية مستقبل عائلتك المادي.

- برج العذراء:

مهنيًا برج العذراء: تستطيع إيجاد فرصة العمل الذي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيراً.

عاطفيًا : تشعر بالإنزعاج من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

ماليًا : تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين حالتك المادية فلا تقدم على هذه الخطوة لأنها ليست مؤدية للنجاح

- برج الميزان:

مهنيًا برج الميزان : عليك الحذر من أصدقائك في العمل لأنهم قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء لتقديم إستقالتك.

عاطفيًا : تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.

ماليًا : ترغب في تغير ديكورات المنزل ولكن قد لا يكون المال متاحا لتحقيق ذلك.

- برج العقرب:

مهنيًا برج العقرب : تستمتع اليوم بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

عاطفيًا : عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.

ماليًا : تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيداً في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

- برج القوس:

مهنيًا برج القوس : نتيجة الخلافات مع زملائك في العمل، قد ينتهي بك الأمر إلى الإستقالة من عملك.

عاطفيًا : نتيجة لكثرة الخلافات العاطفية مع شريك حياتك الفترة الماضية، لابد من الدخول في مناقشة هادئة لتفادي حدوث مشاكل.

ماليًا : ستتحسن الأحوال المادية وتستطيع تلبية احتياجات عائلتك.

- برج الجدى:

مهنيًا برج الجدي : تمتلك طاقة كبيرة هذا الأسبوع سوف تساعدك في التقدم والنجاح.

عاطفيًا : إذا كنت عازبا سوف تنشأ علاقة صداقة تتحول إلى حب وتنتهي بالإرتباط والزواج.

ماليًا : ترغب في إجراء بعض التحسينات المالية أو الدخول في سوق العقارات، عليك التفكير جيداً قبل الدخول في أي مشروعات جديدة.

- برج الدلو:

مهنيًا برج الدلو : تشعر بالصلابة والقوة بالرغم من ضغوطات العمل الكثيرة، ولكن ستتحسن الأحوال عما قريب.

عاطفيًا : تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، ستشعر بالسعادة معه

ماليًا : احذر من إنفاق أموالك على أشياء تقليدية لا فائدة منها.

- برج الحوت:

مهنيًا برج الحوت : تفكر في تقديم إستقالتك من عملك، للبحث عن فرصة عمل أخري لزيادة دخلك.

عاطفيًا : الظروف ملائمة لإتخاذ خطوات إيجابية تجاه علاقتك بشريك حياتك.

ماليًا : حاول أن تستثمر أموالك بدلاً من التبذير المبالغ فيه الذي عانيت منه في الفترات السابق.