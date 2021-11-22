تظهر بالعين.. علامة غير عادية لارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مرض السكري هو مرض تقدمي لا يرتبط بأي أعراض سريرية، مما يجعل من الصعب اكتشاف المراحل المبكرة، لكن الاكتشاف المبكر يقلل من مخاطر النتائج الصحية الخطيرة، مثل البتر.

وقد تكون إحدى العلامات في العين تحذيرًا من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع express.

وتتميز حالة مرض السكري إما بعدم قدرة الجسم على الاستجابة أو إنتاج الأنسولين، والنتيجة النهائية لهذا هي ارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي والأعضاء، مما يتسبب في حدوث مضاعفات غير مرغوب فيها.

على الرغم من أن مرض السكري له صلات قليلة بالأعراض السريرية، إلا أن مستويات السكر في الدم "المتقدمة" يمكن أن تظهر في أجزاء مختلفة من الجسم، وقد تدل إحدى العلامات في العين على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

غالبًا ما تتركز المضاعفات المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم في القدمين، وذلك لأن الأعصاب الموجودة في القدم أكثر حساسية للمس، مما يتيح زيادة الوعي بالضرر، فالألم والوخز والالتهابات كلها أعراض لارتفاع نسبة السكر في الدم، وكذلك تحسين البصر.



ويمكن أن يكون التحسن غير العادي والمفاجئ للبصر أحد العلامات غير العادية لارتفاع نسبة السكر في الدم، فتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن التحسن المفاجئ للبصر ليس بالضرورة أمرًا جيدًا.

وأفادت بأن مستويات السكر غير المنتظمة في الدم يمكن أن تجعل رؤيتك غير منتظمة ، فقد يبدو بصرك في الواقع أفضل مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأسوأ عندما تكون طبيعية.

وتوضح مؤسسة البصر والسمع في جنوب كاليفورنيا بأمريكا أن التحسن المفاجئ في البصر يمكن أن يكون مرتبطًا بالسائل داخل العين، وأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب تغيرات مفاجئة في مستويات السوائل في جميع أنحاء الجسم.

والعيون ليست استثناءً، خاصةً لأنها تتكون من حجرات مملوءة بسائل مائي رقيق، وتساعد هذه السوائل عينك في الحفاظ على شكلها، لذا أي تغييرات في مستويات السوائل هذه يمكن أن تؤثر على بصرك، مما يجعلها أفضل أو أسوأ.

وكلما تركت مستويات السكر الطويلة دون ترويض، زادت المخاطر التي تشكلها على صحة الفرد، ففي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تتضرر الأعصاب في الأطراف لدرجة تتطلب البتر.

تشمل المضاعفات الأخرى التي يميل مرضى السكري إليها السكتة الدماغية والنوبات القلبية، لذا فإن إدارة مستويات السكر في الدم بكفاءة أمر بالغ الأهمية.

السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم هي الدعامة الأساسية لإدارة مرض السكري، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال النظام الغذائي.

سيساعد تجنب الأطعمة التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، مثل الكربوهيدرات البسيطة والسكريات المكررة في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

كما يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا، حيث توصي هيئة الخدمات الصحية بالرياضات الأقل كثافة لتأثيرات تدوم طويلاً.

وأشارت إلى أن التمارين المعتدلة التي تستمر لفترة، مثل المشي أو ركوب الدراجات، يمكن أن تسبب انخفاضًا بطيئًا في مستويات الجلوكوز في الدم.