علامات تخبرك ببدء مرحلة التسنين عند طفلك: «عياط وارتفاع درجة حرارة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

فترات الحمل من أفضل الأيام التي تمر على السيدات، وبعد أن تلد المرأة طفلها تتابع نموه أمام عينها مرحلة تلو أخرى، لكن قد يكون بعض أجزاء ذلك النمو الطبيعي مسببًا للآم التي تلازم الطفل مثل مرحلة التسنين، وتعد من أصعب المراحل التي تحدث له، ما يسبب للأمهات قلقًا وإزعاجًا بشأن أطفالهن، كونها من الأشياء الشديدة الألم التي لا تسبب ضررًا على صحة الطفل.

ويبدأ الأطفال في التسنين من عمر4 إلى 7 شهور، ولكن قد تختلف من طفل إلى آخر، نقلًا عن موقع «WebMD».

علامات وأعراض بلوغ طفلك مرحلة التسنين

لا يمكن التأكيد أن جميع الأعراض موحدة لدى كل الأطفال، ولكن قد تشمل الآتي:

- سعال.

- فرك خدهم أو سحيب الأذن.

- جلب الأيد إلى الفم باستمرار.

- تغير نظام الأكل، والنوم.

- الرغبة في مضغ الأشياء الصعبة.

- تورم اللثة.

- بكاء شديد.

- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

أشياء تساعد الطفل على الحد من الآم التسنين

- ضعي شيئًا باردًا في فم طفلك مثل مصاصة، معلقة، قطعة قماش مبللة، لعبة حلقة تسنين صلبة.

- إذا كان عمر الطفل أكبر من 6 إلى 9 أشهر يمكن إعطاءه ماء بارد.

- قم بتدليك لثة طفلك عن طريق فركها بإصبعك النظيف.

- يمكنك ترك طفلك يقضم إصبعك لبضعة وقت قبل الرضاعة.

كيفية العناية بأسنان الطفل الجديدة

تعتبر نظافة الفم باستمرار من الأمور المهمة لدعم صحة الطفل بشكل كامل، إذ يلزم تنظيف فمه باستمرار بقطعة قماش مبللة مرة واحدة يوميًا على الأقل، ويمكن استخدام فرشة الأسنان عندما يكتمل نمو جميع أسنان طفلك.