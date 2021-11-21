فيديو نادر للراحلة سهير البابلي وحفيدتها.. «غنوة في حب مصر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمتعت الفنانة القديرة سهير البابلي، جمهورها بمشاهد حرصت على اختيارها خلال فترة عملها، حتى قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، لتقرر العيش بجانب ابنتها «نيفين»، وحفيدتها «سهير»، إذ اختارت العيش حياة هادئة، مثلما كانت تحلم أن تعيش جانبهما.

وفي فيديو نادر للفنانة سهير البابلي ظهرت من خلاله وهي تغني مع حفيدتها «سهير حبيب»، التي حرصت الفنانة على غرس حب الوطن في قلب حفيدتها منذ صغرها، إذ كانت تلقي عليها العديد من الأغاني الوطنية التي حفظتها الحفيدة، وباتت تكررها باستمرار.

سهير البابلي تزرع في حفيدتها حب الوطن

«لا يا يا مصري لالا والف لا تهجر بلدك وتسيبنا»، كانت تلك الأغنية ترددها الفنانة وحفيدتها من ابنتها «نيفين» عبر فيديو مسجل لهما، وبطريقة طريفة كانت تهتم أيضًا بحفظها للأناشيد الوطنية التي تلقى عليها بطابور المدرسة مثل أغنية «بلادي بلادي بلادي، لكي حبي وفؤادي»، كان لذلك العمل الأثر الإيجابي الكبير بين جمهور الفنانة سهير البابلي، الذين ازدادوا حبًا وفخرًا بها.

رحيل الفنانة سهير البابلي

ومنذ ساعات رحلت الفنانة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عامًا، إثر تعرضها لوعكة صحية كبيرة تسببت في تعرضها لغيبوبة سكر أدت إلى العديد من المضاعفات التي أدت لاحتجازها بالرعاية المركزية، وكانت آخر الأعمال الفنية للفنانة الراحلة سهير البابلي، مسلسل «قلب حبيبة»، وظهرت من خلاله وهي مرتدية الحجاب، ومن ثم قررت اعتزال الفن لمدة دامت لـ9 سنوات.

أعمالها ترسخت في ذهن جمهورها

شكلت الفنانة سهير نموذجًا فريدًا بين نجوم المسرح المصري والوسط الفني، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الضخمة التي تنوعت بين الدراما والكوميديا لمدة تزيد عن الـ60 عامًا، ما أحدث أثرًا كبيرًا في ذهن الجمهور ليتردد جميعهم بكلماتها وإيفهاتها التي ترسخت في أذهانهم بأسلوبها الطريف المحبب إلى قلوبهم.