أرخص أسعار الأحذية الرياضية في البلاك فرايدي.. تبدأ من 50 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار الأحذية الرياضية للرجال في البلاك فرايدي، نستعرضها لكم في الصفحات التالية.

أسعار الأحذية الرياضية للرجال في البلاك فرايدي في أمازون:

حذاء رياضي قماش مختلف الالوان برباط واجزاء جلد جانبية للرجال، سعره 125 بدلا من 155 جنيها.

حذاء رياضي قماش لونين برباط مختلف اللون وشعار امامي للرجال، سعره 142 بدلا من 189 جنيها.

حذاء رياضي برباط وطرف دائري للرجال، سعره 50 بدلا من 64 جنيها.

حذاء رياضي للتدريب برباط للرجال، سعره 81 بدلا من 99 جنيها.

أسعار الأحذية الرياضية للرجال في البلاك فرايدي في جوميا:

حذاء رياضي للرجال – أبيض، سعره 280 بدلا من 560 جنيها.

حذاء رياضي للرجال – أسود، سعره 280 بدلا من 560 جنيها.

حذاء فلات بسيط برباط أمامي أبيض للرجال.. سعره 135 بدلا من 399 جنيها.

حذاء فلات بسيط برباط أمامي أبيض للرجال.. سعره 127 بدلا من 399 جنيها.