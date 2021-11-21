احذرها.. علامة في الذراع والكتف يمكن أن تشير إلى مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في كل عام يتم تشخيص إصابة العديد بسرطان الرئة، أكبر من 60 عامًا وهم مدخنون أو كانوا مدخنين، وحتى بالنسبة لغير المدخنين، يمكن أن يزيد التدخين غير المباشر من المنزل أو مكان العمل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.

وغالبًا ما يكون اكتشاف سرطان الرئة قبل أن تتاح له فرصة التطور أو الانتشار هو أفضل أمل في علاجه، ولكن هناك علامة في الذراع والكتف يمكن أن تشير إلى هذا المرض المميت، وفقا لصحيفة express البريطانية.

تتشكل أكثر أشكال سرطان الرئة شيوعًا في الممرات الهوائية المؤدية إلى الرئتين، إذا كان الورم يسد المسالك الهوائية، فقد يتسبب أيضًا في ضيق التنفس والصفير والسعال المستمر الذي قد يشمل الدم والبلغم.

يمكن أن يؤدي الورم الموجود في الجزء العلوي من الرئة إلى الضغط على الأعصاب والأوعية الدموية التي تدخل الذراع، مما يسبب الألم والضعف، ويمكن أن يصاحب ذلك شعور دائم بالوخز والإبر.

ومن العلامات السابقة التي يصعب اكتشافها تعجر الأصابع، حيث تصبح أطراف الأصابع محتقنة ومؤلمة بسبب نقص الأكسجين.

وفي بعض الحالات، قد يضغط الورم على تدفق الدم إلى الرأس، مما يؤدي إلى تورم حول الوجه.

وتشمل العلامات المشتركة مع أشكال السرطان الأخرى التعب وفقدان الوزن، وفي بعض الحالات، قد يطلق ورم الرئة كميات كبيرة من الهرمونات التي تسبب أعراضًا غريبة في الجسم.

ويمكن أن يتزامن سرطان الرئة مع التهابات الرئة الأخرى، وإذا كنت مصابًا بعدوى في الرئة لا تستجيب للمضادات الحيوية أو العلاجات الأخرى، فقد يفحصك طبيبك لاكتشاف سرطان الرئة.

وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من سرطان الرئة، يمكن لطبيبك أن يرتب لك إجراء أشعة سينية على الصدر، حيث يمكن لهذا الاختبار الأولي تحديد الهياكل غير الطبيعية في الرئة والتي تشير إلى الإصابة بالسرطان، ولكن غالبًا ما يلزم إجراء مزيد من الاختبارات بعد ذلك لتأكيد التشخيص الإيجابي.

وينتج التصوير المقطعي المحوسب صورة ثلاثية الأبعاد للرئتين بينما يمكن لأخذ خزعة من الغدد الليمفاوية تحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر خارج الرئتين، وغالبًا ما تحدد نتيجة الاختبارات الإضافية خيارات العلاج التي يمكن لطبيبك توفيرها.

وعندما يتم التعرف على السرطان مبكرًا، هناك علاجات متاحة لديها القدرة على علاجه، لكن يصعب علاج الأشكال الأكثر تقدمًا من سرطان الرئة، لكن العلاج لا يزال قادرًا على إبطاء تقدمه وتخفيف الأعراض الأكثر إيلامًا.

وغالبًا ما تنتشر سرطانات الرئة بسرعة أكبر من الأشكال الأخرى للسرطان، حيث تنتشر الخلايا السرطانية عبر الدم الذي يمر عبر الرئتين وينتقل إلى باقي الجسم، هذا يعني غالبًا أنه لا يتم اكتشاف سرطان الرئة إلا بعد انتشاره.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة عن طريق الحفاظ على صحتك البدنية وتجنب عوامل الخطر.

يعتبر التدخين وتلوث الهواء من أكثر عوامل الخطر ولكن هناك مواد كيميائية أخرى يمكن أن تسبب السرطان عند استنشاقها أو معالجتها، حيث ارتبط العمل في الإنتاج الكيميائي للكروم أو التعامل مع مركبات النيكل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.