أهمها الشوربة والآيس كريم.. احرص على تناول هذه الأطعمة عندما تكون مريضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أثناء المرض، يكون تناول الطعام هو آخر شيء قد تشعر بالرغبة في القيام به، حيث تصبح الأمور أكثر صعوبة عندما يبدأ الغثيان وتواجه انخفاض الشهية، ما يجعل الطعام أمرًا صعبًا.

لكن لا يستطيع الشخص التوقف عن الأكل أو الشرب لأنه يحتاج إلى تناول كميات صغيرة من الأطعمة الصحيحة للحصول على الطاقة والعناصر الغذائية بينما يتعافى، فيمكن أن يحدث الجفاف وفقدان ضغط الدم إذا تم التوقف عن تناول الطعام والشراب والسوائل على التوالي، بحسب موقع timesnownews.

في حين أنه لا يوجد طعام محدد يمكن أن يعالج المرض، فإن تناول الشيء الصحيح يمكن أن يخفف الأعراض ويساعدك على الشعور بالتحسن، لكن ضع في اعتبارك أن ما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر.

وتقول أندريا دن، أخصائية التغذية في مستشفى "كليفلاند كلينك" بالولايات المتحدة الأمريكية، إن أفضل شيء يمكن القيام به عندما لا تكون على ما يرام هو التركيز على ما يساعدك وما يبدو جذابًا.

وأشارت إلى أن هناك ثلاث فئات أساسية من الطعام تختلف حسب سيناريو المرض، وهي كما يلي:

-ماذا تأكل أو تشرب عندما تكون مصابًا بالجفاف أو لتجنب الإصابة بالجفاف.

-ماذا تأكل أو تشرب عندما تمرض أمعائك مثل الإسهال.

-ماذا تأكل أو تشرب عندما تشعر بالغثيان أو آلام في المعدة.

-خطة الغذاء إذا كان المريض يعاني من الجفاف:

لا ينبغي أن تمنع الشهية المنخفضة أو المفقودة تمامًا المريض من تناول الطعام أو الشرب، وإلا فقد تحدث العديد من الحالات التي تهدد الحياة مثل الجفاف، ومشاكل الكلى أو المسالك البولية، والنوبات، وما إلى ذلك.

يشير تقرير مستشفى كليفلاند كلينك إلى أن الجفاف هو أحد أكبر الأسباب وراء ذلك، لينتهي الأمر بالناس في غرفة الطوارئ عندما يمرضون.

-علامات وأعراض الجفاف

الشعور بالعطش، الأصفر الداكن والبول نفاث الرائحة، الشعور بالدوار، الشعور بالتعب، جفاف الفم، الشفتين والعينين، التبول قليلاً، وأقل من 4 مرات في اليوم.

وأوضحت أخصائية التغذية، أنه في كثير من الأحيان عندما نمرض ولا نشعر بالراحة، يكون الجفاف جزءًا كبيرًا منه، لافتة إلى أنه قد يكون ذلك لأنك تتقيأ أو تركض إلى الحمام كل خمس دقائق، أو قد تشعر بالغثيان بحيث لا تكون لديك شهية للطعام.

وحول ما يجب تناوله وشربه عندما تكون مصابًا بالجفاف أو لتجنب الإصابة بالجفاف، نصحت بما يلي:

المشروبات:

تتناسب مع حالتك المزاجية وذوقك، سواء كانت ساخنة أو باردة أو بدرجة حرارة الغرفة، ولكن تأكد من تناول نوع من السوائل، حيث سيساعد ذلك في مكافحة الجفاف وستكون قادرًا على تجنب التعلق بتقطير المحلول الملحي أو التغذية الأنبوبية.

فقط حاول أن تشرب السوائل بانتظام طوال اليوم، اشرب الماء أو المشروبات الرياضية أو القهوة أو الشاي أو العصير أو الصودا أو المياه الغازية.

الحساء:

الشوربات هي الخيار الأكثر تفضيلاً للمرضى لأنها سهلة على اللسان والحلق والمعدة، كما أنها تزيد من الشهية، وهناك سبب يجعل معظم الناس يفضلون حساء الدجاج عندما لا يشعرون بالراحة، فإنه أسمك قليلاً من الماء ولكنه محمّل بالسعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات، وهو أيضًا مصدر جيد للسوائل والإلكتروليتات.

الفاكهة:

تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تكون خيارًا رائعًا للحفاظ على رطوبتك، لذا يجب أن تشكل الفاكهة جزءًا من نظامك الغذائي حتى عندما تكون بصحة جيدة.

تحتوي الفاكهة الطازجة على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة التي يحتاجها جسمك، مما يجعلها خيارات ممتازة عند الإصابة بالجفاف.

التفاح والبطيخ وماء جوز الهند والبرتقال والعنب هي الخيارات المفضلة، يمكن أن تقدم العصائر أو اللبن المخفوق بالفاكهة بشكل جيد إذا كان المريض لا يستطيع قضم الفاكهة.

-تقلصات المعدة وعسر الهضم

عندما يكون لديك إسهال، تكون حركات الأمعاء (أو البراز) سائلة ومائية، ما تحتاجه هو الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان بحيث تحافظ على تماسك الطعام، حيث يعمل هذا النوع من الألياف كعامل سماكة ويضيف شكلًا إلى البراز للمساعدة في إبطائه.

قد يتبع الإسهال أيضًا الإمساك، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو يسببون الجفاف، والانتفاخ.

تقول اختصاصي التغذية إنه عندما تمرض أمعائك، يجب عليك الحد من الكافيين والمشروبات السكرية لأنها يمكن أن تجعل الإسهال أسوأ، ناصحة بتناول الأطعمة التالية عندما يكون لديك أمعاء مريضة:

يمكن تناول الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص، فيمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من الإسهال تحمل القليل من هذه الأطعمة البسيطة،

إضافة إلى الشاي منزوع الكافيين والزبادي.

إذا كنت تبحث عن تخفيف الأعراض، فلا يجب إطعام الجهاز الهضمي بالأطعمة التي قد تهيج المعدة أو البطانة الداخلية للأمعاء، فيمكن إضافة البطاطس المسلوقة أو التفاح أو الموز.

-الغثيان:

يمكن أن تكون أنفلونزا المعدة محبطة للغاية، فيمكن الشعور بالغثيان كما يمكن أن يمتد الغثيان إلى الطيف الكامل، من القيء إلى الشعور العام بالغثيان، إلى النتوء الجاف.

وتقول أخصائية التغذية إنه عندما تشعر بالغثيان أو تعاني من آلام في المعدة، يجب أن تحاول حقًا تناول الطعام كل ساعتين، موضحة أنه يمكن أن يساعد تناول كميات صغيرة بشكل متكرر في إدخال القليل من الطعام في المرة الواحدة إلى نظامك.

أطعمة للتغلب على الغثيان:

يعد المضغ الخفيف على قطعة من الهال أو الزنجبيل أو القرنفل أمرًا شائعًا، فإن وضع شريحة من الزنجبيل الطازج على داخل الخد أمر شائع عند الشعور بالغثيان.

يمكن أيضًا أن تجرب قضم بضع قطع من الأطعمة الجافة كل ساعتين عندما تقاوم الغثيان، لكن احذر من حشو فمك.

عندما يمرض الشخص، يمكن أن يفقد حاسة الشم وأحيانًا التذوق، أو يمكن لبعض الروائح أن تسبب الغثيان خاصة أثناء الحمل، فالمرض يجعل حاسة الشم حادة

وقالت أخصائية التغذية إن تناول كل من الجيلي أو الآيس كريم أو الفواكه المجمدة أو زبادي أو حتى مص مكعب ثلج طريقة جيدة لتجديد السوائل.