إطلالات اليوم: غادة عبد الرازق تخطف الأنظار.. وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

غادة عبد الرازق:

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بشميز متعدد الألوان، مع بنطلون وبالطو باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي:

أطلت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللون الأزرق، مزود بأكمام ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

دينا فؤاد:

ارتدت الفنانة دينا فؤاد فستان باللون الأخضر اللامع مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هيفاء وهبي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون الرصاصي بقصة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ريهام أمين:

كما ارتدت الفنانة ريهام أمين فستان قصير باللونين الأسود والأبيض مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها الويفي منسدلا.