أرخص أسعار الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي.. مناسبة جدا للعرائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء موسم الخصومات في عروض "البلاك فرايدي" أو "الجمعة البيضاء" كما يطلق عليها في مصر، والتي بدأت بداية من نوفمبر الجاري.

ومن المعروف أن الأسبوع الأخير يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات نظرًا لتسابق المتاجر على أعلى أرقام التخفيضات، لذلك ستسعى العرائس المقبلات على الزواج لاستغلال ذلك لشراء احتياجات الجهاز من ملابس ومفروشات وأجهزة كهربائية بتخفيضات كبيرة وبأقل من أسعارها بالأوقات العادية.

وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أرخص أسعار الأجهزة الكهربائية في "البلاك فرايدي"، وفقا لبعض مواقع التسويق الإلكترونية.

- أرخص أسعار الثلاجات في البلاك فرايدي

تخفيضات الثلاجات في جوميا:

Passap FG390L تلاجة بفريزر علوي - 14 قدم – أسود، سعرها 4749 جنيها بدلا من 8000 جنيها.

Passap FG300L ثلاجة بمُجمد علوى - 12 قدم – فضي، سعرها 3998 جنيها بدلا من 5000 جنيها.

تخفيضات الثلاجات في بي تك

ثلاجة نوفروست انديست، 415 لتر، ابيض - TAAN 6 FNF ، سعرها 6599 جنيها بدلا من 7399 جنيها.

ثلاجة يونيون إير نوفروست، 370 لتر، متعددة الألوان - URN-440LBG1A-DHUV ، سعرها 7799 جنيها بدلا من 8549 جنيها.

تخفيضات الثلاجات في فريش

ثلاجة دي فروست دي فروست FDD-B225 S، سعرها 4253 جنيها بدلا من 4725 جنيها.

- ثلاجة دي فروست دي فروست FDD-B315 S، سعرها 4833 جنيها بدلا من 5370 جنيها.

- أرخص أسعار الغسالات في البلاك فرايدي

أسعار الغسالات في البلاك فرايداي في أمازون:

White Point 5813 D غسالة تحميل امامى - 5 كيلو – ابيض، سعرها 3725 جنيها بدلا من 3999 جنيها.

غسالة نصف اوتوماتيك تحميل علوي مع محركين من توشيبا VH-1000P،10 كجم، ابيض، سعرها 3370 جنيها بدلا من 3499 جنيها.

أسعار الغسالات في البلاك فرايدي في بي تك:

غسالة ملابس اوتوماتيك تورنيدو، تحميل علوي، مع مضخة، 10 كجم، فضي - TWT-TLN10LSL - غسالات ملابس ومجففات – سعرها 5199 جنيها بدلا من 20 ألف جنيه.

غسالة ملابس اوتوماتيك بريميوم تحميل علوي، 13 كجم، اسود - PRM130TPL-C2MBK - غسالات ملابس ومجففات – سعرها 5299 جنيها بدلا من 5499 جنيها.

أسعار الغسالات في البلاك فرايدي في جوميا:

White Point غسالة تحميل علوي - 9 كيلو WPTL 9 DG، سعرها 3718 جنيها بدلا من 4200 جنيها.

Zanussi ZWT80700W غسالة ملابس تحميل علوي - 8 كجم ابيض، سعرها 3699 جنيها بدلا من 4199 جنيها.

- أرخص أسعار البوتاجازات في البلاك فرايدي

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في أمازون:

بوتاجاز فريش فورن 5 شعلة إستانلس بالمروحة – سيلفر، فرن ثابت من غير تدعيم، سعره 3689 جنيها بدلا من 3799 جنيها.

بوتاجاز غاز 4 شعلات من زانوسي ZCG61026XA، 60 سم – فضي، سعره 2949 جنيها بدلا من 3699 جنيها.

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في بي تك:

بوتاجاز غاز يونيفرسال بومبي، 5 شعلات، فضي - 8505- NBF ، سعره 4400 جنيها بدلا من 4700 جنيها.

بوتاجاز غاز فريش ايطاليانو، 5 شعلات، ستانلس ستيل – 2900 - ، سعره 3888 حنيها بدلا من 4050 جنيها.

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في جوميا:

Fresh بوتاجاز رينبو 4ش 60 سم ستانلس، سعره 2624 جنيها بدلا من 2899 جنيها.

Unionaire C5555SS-170 بوتاجاز غاز ستانليس ستيل - 4 شعلة، سعره 1849 جنيها بدلا من 3000 جنيها.