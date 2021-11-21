احتفال سهير البابلي بحجاب ابنتها: سبقتها بسنتين ودبحت لها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الأمومة أغلى شيء عندي، ابنتي صديقتي وحنونة لي، ولا يهمني مسألة السن».. هذا ما قالته الفنانة سهير البابلي عن علاقتها بابنتها «نيفين» التي كانت سببًا في ارتدائها الحجاب، هي حلاوة الدنيا بالنسبة لها، ترى بها الصديقة والأبنة المخلصة، وتجد بها حنية العالم.

اتخذت «نيفين» ابنة الفنانة سهير البابلي خطوة الحجاب دون أن تعلم والدتها، ثم ذهبت لمفاجئتها أثناء تأدية عملها، إذ تحكي الفنانة عن أول موقف حدث بينها وبين «نيفين» عند رؤيتها لها بالحجاب لأول مرة تقول سهير: « كنت بعمل مسرحية على الرصيف لقيت بنتي نيفين دخلت بالحجاب، بكيت»، وذلك حسبما أوضحت ببرنامج «الليلة» المذاع عبر فضائية «ART».

لم تستطع الفنانة التغلب على جمال الموقف والخطوة التي اتخذتها ابنتها، ذهبت لأخذها بحضنها وهي تنهار بكاء، اذ تقول: «أنا دبحت إكرامًا للخطوة الحلوة»، وتتحجب سهير البابلي عقب ابنتها بعامين، إذ كانت الأبنة هي الحافز الأول لإتخاذ والدتها الخطوة.

سهير البابلي: الدنيا خدتني من بنتي

تتابع«سهير» بأنها تفتخر بحجاب ابنتها التي ارتدته من تلقاء نفسها، وممتنة للتربية الطيبة التي قام بها والدتها وعمتها«الست خيرية» التي كانت تقيم معهما ابنتها في طفولتها، إذ تذهب «سهير» لهما كزائرة تسد احتياجات طفلتها من ألعاب ونقود، مثل كل امرأة توضع تحت ضغط العمل لتوفير حياة كريمة لأبنائها، ولكن كانت تلوم نفسها على الوقت الذي تستغرقه بعيدًا عن كنف «نيفين».

«عمرها ما عاتبتني، بس كانت تبكي لوحدها قالتلي ده واتألمت جدًا»، ما قالته الفنانة سهير عن شعور ابنتها ببعد والدتها عنها خلال طفولتها، مضيفة أنها لا تتحدث عنها بلطف لأنها ابنتها، ولكن «نيفين» إنسانة بمعنى الكلمة، فعند رغبتها في اخبار والدتها بوفاة عزيز عليهم، فإنها تتحسس الكلمات وتأخذ وقتًا لتمهد ما تقول خوفًا على مشاعر والدتها«سهير»، ثم تقول «ان لله وان إليه راجعون، مات فلان يا ماما».

كلمات سهير البابلي عن ابنتها

نيفين تعوض أبنائها بحنان الأم الذي افتقدته بحكم عمل والدتها: «بنتي زي الطير اللي بيعشش على بيته».. وصفًا أطرقته الفنانة سهير البابلي على علاقة ابنتها «نيفين» بأولادها، مشيرًة إلى حرص ابنتها على التصاق أبنائها بها، وفعل عكس ما حدث معها في طفولتها، إذ تراهم يأخذوا رأيها في أبسط شىء، ترى حبها وحنانها لهم في حضنها ومعاملتها لأبنائها.

ونبهت الفنانة «سهير» خلال حديثها مع هالة سرحان، بضرورة ارتباط الأمهات بأبنائهم وعدم تركهم تحت أي بند إذ تقول: «احنا بندلعهم ونديلهم فلوس، بنفتحلهم المجالات الأوربية والأمريكية على مصرعيها» موضحة أنه يلزم متابعتهم بين كل وقت، وندلهم على طريق الله عز-وجل، لتنهي حديثها بآية من القرآن الكريم «نسوا الله فأنساهم أنفسهم».

وفاة الفنانة سهير البابلي

وأعلن رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، منذ قليل، وفاة الفنانة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.