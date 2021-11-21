أخطاء بكت سهير البابلي بسببها في تربية ابنتها: كنت بدفع فلوس بس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الأمومة اغلى شىء عندي وابنتي نيفين اكملت حلاوة دنياي»..بهذه الكلمات عبرت الفنانة سهير البابلي، عن حبها لابنتها في العديد من اللقاءات التليفزيونية من بينها لقائها مع الإعلامية هالة سرحان، في برنامج الليلة» المذاع عبر فضائية «ART».

تذكرت الفنانة سهير البابلي، لحظات مشاهدة ابنتها لأول مرة بالحجاب حتى تضطر للبكاء، قائلة:«بكيت لما عرفت أن بنتي ارتدت الحجاب دخلت عليا وأنا بمثل مسرحية على الرصيف حضنتها جدا ودبحت شكر لربنا».

اتخذت «سهير» قرارها بالحجاب بعد ابنتها بعامين، متابعة أنها كانت تبكي بسبب شعورها بالتقصير تجاه ابنتها وأن دورها كان يقتصر على الأموال فقط: «بنتي كانت معظم الوقت عند امي وبعيدة عني».

ووصفت «سهير» ابنتها بأنها رقيقة القلب عليها وعلى أولادها، «بنتي رقيقة وحنينة عليا وعلى أولادها»، ونصحت كل أم بضرورة رعاية ابنائها.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

وكانت الفنانة الراحلة سهير البابلي تدهورت حالتها الصحية في أيامها الأخير ودخلت في شبه غيبوبة، بحسب تصريحات الدكتور رضا طعيمة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وتعرضت الفنانة سهير البابلي لنوبة سكر منذ شهر ونصف، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى، ما سبب لها مضاعفات شديدة من توقف في عضلة القلب وجلطة على الرئة ولكن أنقذتها العناية الإلهية.

وكانت أوضحت ابنتها السيدة نيفين الناقوري، أن هناك كثيرًا من الفنانين الذين يحرصون يوميا على الاطمئنان عليها، منهم يسرا وحلا شيحة وإسعاد يونس ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي الذي لم يغب عنهم يوما واحدا وكان يتابع دائما مع المستشفى.

وفاة سهير البابلي

يذكر، أن رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، أعلن منذ قليل أن الفنانة فارقت الحياة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا.