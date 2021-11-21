طريقة عمل القرع العسلي.. وصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض عدد من مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل القرع العسلي، الذي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة، وهو من أنواع الحلويات اللذيذة والمناسبة مع هذا الطقس البارد، لأنها تعطي شعور بالتدفئة.

وتستعرض «هن» خلال التقرير التالي أكثر من وصفة مختلفة لطريقة عمل القرع العسلي، الذي يمكن تحضيره في المنزل.

القرع العسلي من الشيف شربيني

قرع عسلي

لحم مفروم

صلصة طماطم

زبدة

دقيق

لبن

كريمة لباني

جبنة موتزاريلا

بصل

ثوم

أعشاب

كزبرة خضراء

زيت

ملح وفلفل

مرقة

طريقة تحضير قرع عسلي

افرمي البصل والثوم باستخدام كبة كهربائية، وضعيها في طاسة بها زيت مع مكعب مرقة، ثم اضيفي اللحم المفروم والأعشاب، واتركيها لتنضج.

افرمي قرع العسلي باستخدام كبة كهربائية، ثم أضيفيه للطاسة مع مكعبات الطماطم والصلصة والكزبرة الخضراء.

لعمل الصوص

ضعي زبدة مع دقيق في حلة على النار، وقليبهم جيدا ثم اضيفي اللبن والكريمة اللباني.

ادهني طاجن الفرن بالزبدة، وقليل من البقسماط، ثم ضعي القرع العسلي مع اللحم المفروم وعليه صوص الباشميل، وعليها جبنة موتزاريلا.

ادخليه فرن ساخن حتى يحمر وجه ثم قدميه.

قرع عسلي باللحم المفروم

زيت

بصل

ثوم

لحم مفروم

مرقة

جبنة بيضاء

جبنة موتزاريلا

طماطم

زعتر طازج

بطاطس مكعبات

جوزة الطيب

عصير ليمون

جزر مكعبات

طريقة عمل قرع عسلي باللحم المفروم

افرمي زعتر طازج وثوم وبهارات وملح وفلفل وعصير ليمون وزيت زيتون.

تبلي القرع بالخليط المفروم وضعيه في صينية مع البطاطس، والجزر وغطيه بورق ألمونيوم وضعيه في فرن ساخن.

افرمي البصل وضعيه مع زيت ومكعب مرقة في طاسة على النار حتى يحمر البصل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه بني مع زعتر مفروم، ثم قشري الطماطم وقطعيها وضيفيها إلى اللحم.

اخرجي الخضار من الفرن، وضعيه على النار ثم كسريه.

ضعي نصف كمية الخضار في طاجن فرن، وعليها اللحم المعصج ثم بقية الخضار.

اخلطي الكريمة وعليها جبنة ريكوتا وجبنة موتزريلا، وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

قرع عسلي بالكريمة والجنزبيل

قرع عسلى مسلوق

جنزبيل مفروم

عسل أبيض

كريمة

لبن

دقيق

زبدة

قرفة

لوز للتقديم

زيت

طريقة عمل قرع عسلي بالكريمة والجنزبيل

يشوح القرع مع الزبدة والجنزبيل والقرفة والعسل على النار.

يشوح الدقيق للبشاميل مع الزبدة والزيت في حلة أخرى على النار، ثم يضاف جنزبيل ولبن وقرفة ويخلط جيدا.

يضاف عسل أبيض ثم نستمر في الخلط حتى الحصول على قوام سميك إلى متوسط.

يضاف الكريمة لمذاق أفضل ثم يرفع على القرع.

يوضع القرع في قاع البايركس، ثم يضاف عليه البشاميل.

يدخل الفرن حتى النضج، ويقدم بالهنا.