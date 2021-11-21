لايف ستايل

طريقة عمل القرع العسلي.. وصفات سهلة وسريعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

06:24 م | الأحد 21 نوفمبر 2021

طريقة عمل القرع العسلي

عرض عدد من مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل القرع العسلي، الذي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة، وهو من أنواع الحلويات اللذيذة والمناسبة مع هذا الطقس البارد، لأنها تعطي شعور بالتدفئة.

وتستعرض «هن» خلال التقرير التالي أكثر من وصفة مختلفة لطريقة عمل القرع العسلي، الذي يمكن تحضيره في المنزل.

القرع العسلي من الشيف شربيني

قرع عسلي 

لحم مفروم 

صلصة طماطم 

زبدة 

دقيق 

لبن 

كريمة لباني 

جبنة موتزاريلا 

بصل 

ثوم 

أعشاب 

كزبرة خضراء 

زيت 

ملح  وفلفل 

مرقة 

طريقة تحضير قرع عسلي

افرمي البصل والثوم باستخدام كبة كهربائية، وضعيها في طاسة بها زيت مع مكعب مرقة، ثم اضيفي اللحم المفروم والأعشاب، واتركيها لتنضج.

افرمي قرع العسلي باستخدام كبة كهربائية، ثم أضيفيه للطاسة مع مكعبات الطماطم والصلصة والكزبرة الخضراء. 

لعمل الصوص

ضعي زبدة مع دقيق في حلة على النار، وقليبهم جيدا ثم اضيفي اللبن والكريمة اللباني. 

ادهني طاجن الفرن بالزبدة، وقليل من البقسماط، ثم ضعي القرع العسلي مع اللحم المفروم وعليه صوص الباشميل، وعليها جبنة موتزاريلا.

ادخليه فرن ساخن حتى يحمر وجه ثم قدميه. 

3e017bb9c6.jpg

قرع عسلي باللحم المفروم

زيت 

بصل 

ثوم 

لحم مفروم 

مرقة 

جبنة بيضاء 

جبنة موتزاريلا 

طماطم 

زعتر طازج 

بطاطس  مكعبات

جوزة الطيب

عصير ليمون 

جزر  مكعبات

طريقة عمل قرع عسلي باللحم المفروم

افرمي زعتر طازج وثوم وبهارات وملح وفلفل وعصير ليمون وزيت زيتون.

تبلي القرع بالخليط المفروم وضعيه في صينية مع البطاطس، والجزر وغطيه بورق ألمونيوم وضعيه في فرن ساخن.

افرمي البصل وضعيه مع زيت ومكعب مرقة في طاسة على النار حتى يحمر البصل. 

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه بني مع زعتر مفروم، ثم قشري الطماطم وقطعيها وضيفيها إلى اللحم.

اخرجي الخضار من الفرن، وضعيه على النار ثم كسريه. 

ضعي نصف كمية الخضار في طاجن فرن، وعليها اللحم المعصج ثم بقية الخضار. 

اخلطي الكريمة وعليها جبنة ريكوتا وجبنة موتزريلا، وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها. 

fd0fa57c09.jpg

قرع عسلي بالكريمة والجنزبيل

قرع عسلى مسلوق 

جنزبيل مفروم 

عسل أبيض 

كريمة 

لبن 

دقيق  

زبدة 

قرفة 

لوز للتقديم

زيت

طريقة عمل قرع عسلي بالكريمة والجنزبيل

يشوح القرع مع الزبدة والجنزبيل والقرفة والعسل على النار. 

يشوح الدقيق للبشاميل مع الزبدة والزيت في حلة أخرى على النار، ثم يضاف جنزبيل ولبن وقرفة ويخلط جيدا.

يضاف عسل أبيض ثم نستمر في الخلط حتى الحصول على قوام سميك إلى متوسط. 

يضاف الكريمة لمذاق أفضل ثم يرفع على القرع. 

يوضع القرع في قاع البايركس، ثم يضاف عليه البشاميل. 

يدخل الفرن حتى النضج، ويقدم بالهنا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا