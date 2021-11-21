طريقة عمل الجاتوه الشاتو.. حضريه لأطفالك في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الجاتوه الشاتو» من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج بأسعار غالية، وذلك بواسطة إمكانيات بسيطة وخطوات سهلة، وفقا لما عرضه مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

وفي التقرير التالي يقدم لك موقع «هن» طريقة عمل الجاتوه الشاتو بأكثر من وصفة سهلة ومختلفة، وبأسعار مناسبة «على قد الإيد»، بحسب مقدمي برامج الطهي.

جاتوه شاتوه من الشيف نجلاء الشرشابى

1 كوب دقيق

1 كوب سكر بودرة

1 كوب زيت

1 كوب لبن

نصف كوب كاكاو

2 بيضة

فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة تحضير الجاتوه الشاتو

يضرب في الخلاط السكر والزيت والكاكاو واللبن.

يقسم الخليط لنصفين.

يضاف البيض والفانيليا إلى نصف الخليط في الخلاط، وتمزج كل المكونات.

يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح لخليط اللبن والكاكاو والبيض، ويقلب كل الخليط في بولة.

يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق.

توضع في الفرن حتى تمام النضج.

تقطع وهي دافئة ويضاف الصوص على الوجه.

جاتوه شاتوه بالجيلي المانجو من الشيف سالي فؤاد

2 عبوة جليي مانجو

نصف كوب ماء مغلي

كوب زيت عباد الشمس

نصف كوب سكر أبيض ناعم

2 بيضة

نصف كوب لبن

1 ونصف كوب دقيق

نصف عبوة بيكنج بودر

رشة ملح

كريمة مخفوقة

كيوي

طريقة عمل جاتوه شاتوه بالجيلي المانجو

اخلطي الجيلي مع الماء المغلي، واخلطيهم حتى يذوب الجيلي، ثم ضيفي السكر، واخلطيهم حتى يذوب السكر.

ضيفي اللبن واخلطيهم مرة أخرى، ثم ضيفي الزيت واخلطيهم أيضًا.

خذي من الخليط مقدار كوب وضعيه جانبا لاستخدامه لوجه الجاتوه.

ضيفي البيض على باقي الخليط والدقيق ورشة الملح، واخلطيهم جيدا.

ضعي الخليط على صينية فرن، واخبزيها على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

قطعيه على شكل جاتوه، ثم ضعي على الوجه خليط الجيلي المأخوذ من الخلطة.

زينيه بالكريمة المخفوقة والكيوي وقدميه.

جاتوه شاتوه كريم كراميل من الشيف سالي فؤاد

ثلاثة أرباع كوب زيت

كوب لبن

1 ونصف كوب دقيق

كوب سكر ناعم

3 بيضة

2 باكو كريم كراميل بودرة

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

كراميل جاهز للزينة

طريقة عمل جاتوه شاتوه كريم كراميل

يضرب السكر وبودرة الكريم كراميل واللبن جيدا، ثم يضاف رشة ملح، ثم يضاف الزيت تدريجيا.

نحتفظ بمقدار كوب من الخليط للصوص ليوضع على الوجه.

يضاف البيض لخليط السكر واللبن السابق ويضرب جيدا.

نخلط دقيق وبيكنج بودر وبيكنج صودا، ويضاف للخليط ويضرب.

يصب الخليط في قالب مدهون بالزيت، ويدخل الفرن على درجة 180 لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

يزين بالصوص ويقطع حسب الرغبة، ويمكن تزيينه بصوص الكراميل، وتقدم.