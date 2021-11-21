الامارات | إغلاق مطعم شهير في لندن.. الديدان سقطت من السقف داخل أطباق الزبائن

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم شهير في لندن.. الديدان سقطت من السقف داخل أطباق الزبائن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شعر زبائن أحد أشهر مطاعم البرجر والوجبات السريعة عالمياً بالاشمئزاز بعد سقوط الديدان من السقف في أطباقهم بأحد فروع المطعم شرق لندن.

وقام أحد الزبائن بتصوير الديدان واليرقات الحية على طاولة وفي جميع أنحاء الأرض، فيما قالت امرأة أخرى من الزبائن إن الديدان سقطت في طبق الطعام الخاص بها، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور".

واعتذرت الشركة المالكة لسلسلة المطاعم الشهيرة وقالت إن المتجر أغلق على الفور، وظل مغلقاً لمدة يوم للقيام بعمليات تنظيف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news