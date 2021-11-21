طريقة عمل الملوخية الناشفة.. وصفات مختلفة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الملوخية الناشفة من الوصفات القديمة التي يمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة مختلفة، كما أنها من الوجبات المناسبة مع انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد، إذ أنها تعطي شعور بالتدفئة للجسم، وتوجد أكثر من وصفة مختلفة لعمل الملوخية الناشفة.

وفي التقرير التالي توجد أكثر من طريقة عمل الملوخية الناشفة، بحسب ما عرضها مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

الملوخية الناشفة من نجلاء الشرشابي

ملوخية ناشفة

ثوم مفروم

مكعب مرقة دجاج

سمنة

كزبرة جافة ناعمة

طريقة عمل الملوخية الناشفة

يشوح الثوم المفروم في السمنة على النار.

تضاف الكزبرة الجافة الناعمة ويقلب كل الخليط.

يضاف الماء والمرقة.

تقلب الملوخية الناشفة مع القليل من الماء.

يضاف خليط الملوخية لخليط الثوم.

تقلب على النار حتى الغليان.

تغرف وتقدم.

الملوخية الناشفة من الشيف الشربيني

ملوخية ناشفة

مرقة

ثوم

كزبرة جافة

سمنة

طماطم

ملح

فلفل أسود

خبز للتقديم

طريقة عمل ملوخية ناشفة

تشوح السمنة مع الثوم والكزبرة وملح وفلفل.

تضاف الطماطم والملوخية مع المرقة، وتقلب حتى تنضج تماما، وتقدم ساخنة بالهنا،

الملوخية الناشفة بالدجاج من أماني رفعت

ملوخية فريش

دجاج مسلوق

ملح وفلفل

زيت ذرة

مرقة

هريسة سورى

ثوم مفروم

كزبرة ناشفة

عصير ليمون

أرز للتقديم

طريقة عمل الملوخية الناشفة بالدجاج

اغسلي الملوخية جيدا في ماء و تصفى جيدا.

ضعي زيت الذرة في حلة و تشوح الملوخية وتترك لمدة 15 دقيقة.

ضيفي عليها المرقة و الدجاج وتترك لتغلي.

شوحي الثوم مع زيت وكزبرة.

ضيفي الهريسة الى الملوخية، وتقلب جيدا.

ضيفي الثوم والكزبرة، ثم عصير الليمون.

ترفع وتقدم مع أرز أبيض.

الملوخية الناشفة من نورا السادات

ملوخية ناشفة

1 طماطم مقشرة ومسلوقة

ثوم مفروم

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

ملح

مرقة دجاج

زبدة

طريقة عمل ملوخية ناشفة

في طاسة على النار توضع زبدة مع ثوم مفروم وملح وكزبرة جافة وكزبرة خضراء، وتقلب على النار جيدا.

في حلة على النار يوضع ثوم مفروم مع زبدة وطماطم مسلوقة ومقشرة وتقطع جيدا،وتقلب حتى تتسبك

تضاف المرقة.

تنخل الملوخية الناشفة جيدا، وتضاف إلى الحلة.

تضاف الدقة، وتقلب على النار مرة.