طريقة عمل شوربة السي فود.. اخلطيها مع العدس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة السي فود، واحدة من أشهى وألذ المقبلات، التي يمكن تحضيرها على مائدة الطعام كطبق جانبي، بجانب وجبة أسماك غنية، بخطوات سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، وتختلف عن أسعار المطاعم المرتفعة.

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية طريقة عمل شوربة السي فود، بوصفة الشيف شربيني.

مقادير شوربة السي فود

جمبري

سمك

كاليماري

جندوفلي

كابوريا

مرقة سمك

بصل

ثوم

كرات

كرفس

جزر

لورا

فلفل

ليمون

كريمة لباني

جوزة الطيب

طريقة عمل شوربة السي فود

في البداية، اسلقي السمك والكاليماري والجمبري والكابوريا، سويًا في الماء مع الكرفس والكرات والجزر والملح والفلفل.

ضيفي الكريمة على النار، وضيفي لها شوربة السمك والجمبري.

ضعي السمك والجمبري والكاليماري المسلوق، للخليط السابق، واتركيهم حتي تمام النضج.

تقدم ساخنة بالهنا.

شوربة السي فود بالعدس

يمكنك استغلال أكلات الشتاء الشهيرة، وتحضير شوربة السي فود بالعدس، الغنية بالفيتامينات والبروتين.

مكونات شوربة السي فود بالعدس

جمبري

سمك

كاليماري

جندوفلي

كابوريا

بصل

ثوم

عدس

بطاطس

كرات

كرفس

جزر

بهارات

طماطم

كريمة لباني

جوزة الطيب

مرقة

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة عمل شوربة السي فود بالعدس

لعمل شوربة السي فود بالعدس، لابد اتباع الآتي:

ضعي الماء في قدر على النار، وضيفي له فصوص الثوم، مع حبة بطاطس مقطعة بالإضافة إلى الكرفس والكرات والجزر والبصل والمرقة والطماطم والعدس.

قومي بفرم الكرات مع الثوم والبصل.

ضعي خليط الثوم والبصل في طاسة على النار، وضيفي لها ورق لورا والحبهان والبهارات وجوزة الطيب والمرقة.

في هذه الخطوة، ضيفي الجندوفلي والسمك الفيليه والجمبري وأصابع الكابوريا.

ضيفي الملح والفلفل وغطيه حتى تنضج جميع المكونات.

افرمي مكونات شوربة العدس، ثم ضيفي إليها خليط السي فود، واتركيها لتغلي مرة ثم قدميها ساخنة.