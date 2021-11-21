طريقة عمل الكوسة بالبشاميل في المنزل.. خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكوسة واحدة من الخضروات التي لها عشاقها الذين يفضلون تناولها بمختلف الطرق، والتي من بينها تحضيرها بالبشاميل، التي تتميز بمذاقها الشهي، لذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، على طريقة الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

- مقادير عمل الكوسة بالبشاميل:

كوسة

ملعقة كبيرة سمنة

بصلة

ربع كيلو لحمة مفرومة

2 فص ثوم

ملح وفلفل

بهارات

جوزة الطيب

ربع كوب ريحان

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

كوب بشاميل

جبنة موتزاريلا

- طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل:

حمري البصل في سمنة على النار ثم أضيفي الثوم حتى يصفر لونه.

أضيفي اللحم المفروم ثم الفلفل وجوزة الطيب والبهارات.

أضيفي الصلصة والملح ثم الماء والريحان واتركيها حتى تمام التسوية.

ضعي البشاميل في قاع قالب الفرن ثم الكوسة واللحمة بداخلها، ثم ضعي على اللحمة طبقة أخرى من البشاميل والجبنة وادخليها الفرن قليلاً حتى تسيح الجبنة وتقدم.

طريقة عمل طاجن الكوسة والقرع بالبشاميل

- مقادير عمل طاجن الكوسة والقرع بالبشاميل:

كوسة

قرع

بصل قاورمة

دقيق

زبدة

لبن

كريمة

بيض

مرقة

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

- طريقة تحضير طاجن الكوسة والقرع بالبشاميل:

يشوح البصل في زيت زيتون على النار، ثم يرفع ويوضع في البايركس، وتضاف الكوسة والقرع.

يسوى الدقيق في زبدة على النار ثم تضاف المرقة ثم اللبن ثم الكريمة مع التقليب المستمر حتى الحصول على البشاميل.

يضاف البيض المخفوق بالملح والفلفل ويقلب جيدا.

يضاف البشاميل فوق الخليط ثم يسوى الطاجن بالفرن ويقدم.

طريقة عمل مكرونة بالكوسة والريحان

- مقادير عمل مكرونة بالكوسة والريحان:

مكرونة

زبدة

كوسة

دقيق

لبن

بسلة

ريحان

جبنة بارميزان

ملح

فلفل

زيت

ثوم

طريقة تحضير مكرونة بالكوسة والريحان:

افرمي الثوم مع الريحان مع زيت الزيتون باستخدام كبة كهربائية.

اسلقي المكرونة في ماء وزيت وملح وقطعي الكوسة شرائح رفيعة.

تبلي شرائح الكوسة بخليط الريحان والثوم وعليها المكرونة والبسلة واخلطيها جيدا.

اخلطي زبدة مع دقيق ولبن حتى يصبح قوامها مناسب للحصول على صوص أبيض.

ضعي الخليط المكرونة في طاجن الفرن وعليه الصوص الأبيض وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها.