الامارات | هندي يعود إلى الحياة بعد ليلة من وفاته !

شكرا لقرائتكم خبر عن هندي يعود إلى الحياة بعد ليلة من وفاته ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبيّن أن رجلاً في الهند أُعلِنَت وفاته بعد تعرضه لحادث مروري لا يزال على قيد الحياة ويتنفس لكنه في حالة حرجة، بعدما أمضى ليلة في غرفة المشرحة الباردة بأحد المستشفيات، على ما قال مدير المستشفى لوكالة فرانس برس.

وكان سريكيش كومار (45 عاماً) نقل إلى عيادة خاصة بعدما صدمته دراجة نارية في مراد أباد الواقعة إلى الشرق من نيودلهي.

وأعلن أحد الأطباء لدى وصول كومار إلى العيادة أنه فارق الحياة، ثم نُقل الجمعة إلى مستشفى عام لتشريح جثته.

وأفاد المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار في تصريح لوكالة فرانس برس: "إن طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته".

وأودعت الجثة عندها غرفة باردة حتى وصلت الأسرة بعد ست ساعات.

وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الإجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حياً، ولا يزال الرجل في حالة غيبوبة".

وعلق مدير المستشفى معتبراً أن ما حصل "معجزة". ولا يزال التحقيق جارياً لفهم سبب التشخيص الخاطئ.

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