الامارات | صياد في جبال البيرينيه الفرنسية يقتل دبّة عضته

شكرا لقرائتكم خبر عن صياد في جبال البيرينيه الفرنسية يقتل دبّة عضته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب صياد كان يتعقب الخنازير البرية في بلدة سيكس في جبال البيرينيه (جنوب غرب فرتسا) بجروح بالغة بعدما هاجمته دبّة وعضّته في ساقه، وما لبث أن قتلها، على ما أفادت مصادر عدة.

وأوضحت شرطة أرييج أن الصياد المصاب نُقل إلى مستشفى بلدة فوا ومنه إلى المستشفى الجامعي في تولوز، مشيرةً إلى أن تحقيقاً قضائياً فُتح في ملابسات الحادث.

وتولت فصيلة الدرك الجبلية إنقاذ الصياد البالغ 70 عاماً الذي أصيب بجروح بالغة في الشريان الفخذي.

وروى الصياد أنه كان يشارك في صيد الخنازير البرية مع مجموعة عندما هاجمته دبّة برفقة أشبالها، وعضته في ساقه، مشيراً إلى أنه أطلق عليها النار بعد ذلك مرتين.

وعُثر على الدبة نافقة على مسافة أمتار قليلة من مكان إنقاذ الصياد.

وقالت رئيسة مجلس مقاطعة أرييج كريستين تيكوي لوكالة فرانس برس: "هذا ما كنا نخشاه حقاً. ندرك اليوم أن التعايش معقد".

ولاحظت أن هذا الخطر يتفاقم بسبب "الوجود المتزايد للدببة التي تتكاثر" في قطاع سلسلة جبال كوزيران، حيث يوجد راهناً نحو 40 دباً.

وأطلقت فرنسا في تسعينات القرن العشرين برنامجاً لاستقدام دببة بنية من سلوفينيا وإعادة إحياء هذا النوع على أراضيها نظراً إلى كونها مهدداً بالانقراض. ويعيش معظم هذه الدببة في الجزء الأوسط من سلسلة الجبال هذه، خصوصاً في أرييج.

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