كورونا اليوم: علاقة "خطيرة" بين "متحور دلتا" والحمل.. وزيادة الإصابات تقلق "الصحة العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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علاقة "خطيرة" بين "متحور دلتا" والحمل

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية من خطورة متحوّر "دلتا" على الحوامل.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان، إلى أن إصابة النساء بمتحوّر "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، أثناء فترة الحمل، يرفع احتمالات ولادة جنين ميت، بمعدل ثلاثة أضعاف، ووفق إحصائيات اعتمدت عليها تلك المراكز، فإنه من بين ما يقرب من 1.25 مليون مولود في الولايات المتحدة بين مارس 2020 وسبتمبر من هذا العام، سجلت حوالي 8200 حالة مولود ميت، بمعدل أقل من 1 في المئة، وفقا لسكاي نيوز.

منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" من تزايد حالات الإصابة في أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها "قلقة للغاية" بشأن انتشار فيروس كورونا في أوروبا، حيث تواجه القارة موجة جديدة من العدوى.

وفي حديث إلى بي بي سي حذر المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانس كلوغه، من أنه قد يتم تسجيل نحو نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول شهر مارس، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وقال كلوغه إن تطبيق تدابير مثل ارتداء أقنعة الوجه يمكن أن يساعد على الفور.

يأتي التحذير في الوقت الذي سجلت عدة دول معدلات إصابة عالية على نحو غير مسبوق، وفرضت عمليات إغلاق كاملة أو جزئية.

الكشف عن خاصية الشكل الجديد لسلالة دلتا الكورونية

قالت مجموعة من العلماء البريطانيين، إنها نفذت دراسة علمية قارنت خلالها خصائص سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، ومتغيراتها الفرعية، وخلال الدراسة، تم إيلاء معظم الاهتمام للفرع المسمى AY.4.2، والذي أبلغ عنه وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد في أكتوبر.

وقامت المجموعة، بتحليل نتائج اختبارات PCR لـ 100112 شخصا التي تم إجراؤها في الفترة من 19 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وتبين أن بينها 1399 إيجابية. وعلاوة على ذلك، تم العثور على سلالة دلتا ومتغيراتها في 841 مسحة، منها ما يقرب من 12 في المائة تمثل AY.4.2، وفقا لروسيا اليوم.