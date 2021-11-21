مشروبات تساعد في علاج نزلات البرد خلال الطقس السيئ.. منها الشاي الأخضر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها أغلب المحافظات منذ صباح أمس، تزايد البحث من قبل المواطنين على أبرز مشروبات علاج نزلات البرد والتي تمنح الجسم شعورا بالدفء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة، والتي تتسبب عادة في الإصابة بنزلات البرد.

المشروبات الدافئة تقوي جهاز المناعة ضد نزلات البرد

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يجب على المواطنين تناولها أثناء حالة تقلب المناخ وانخفاض درجات الحرارة للحفاظ على درجة الجسم الداخلية دافئة، والتي يمكن أن تساعد في تجنب الإصابة بفيروس الإنلفونزا أو فيروسات أخرى، محذرا المواطنين من الخروج من المنزل، وخاصة الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة في ظل استمرار حالة الطقس السيئ.

5 مشروبات تحمي من الإصابة بالإنلفونزا

وأضاف «الحداد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك العديد من المشروبات في حالة الإصابة بنزلات البرد يجب على المصابين المداومة عليها تجنبا لزيادة المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس الإنلفونزا وتتمثل هذه المشروبات في الآتي:

السوائل الغنية بفتامين سي

تساعد السوائل والوجبات الغنية بفتامين سي على تجنب الإصابة بالإنلفونزا، وتقلل من المضاعفات الناتجة عند الإصابة مثل «الليمون والبرتقال».

شرب المياه بصورة دائمة

كما تعد المياه من أفضل المشروبات التي يمكن شربها بشكل عام، خاصة إذا كنت مصابا بالإنفلونزا، مع الحرص على التأكد من سلامتها ونقائها.

مشروبات الأعشاب الدافئة

مشروبات الأعشاب الدافئة من أهم الأشياء التي يجب على مصاب الإنلفونزا المداومة على شربها خلال فترة الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، مثل مشروب اليانسون والنعناع.

فيتامين E

يعد هذا الفيتامين من الفيتامينات القوية المضادة للأكسدة، لذلك يجب تناوله خلال الإصابة بنزلات البرد، ومن الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين المكسرات، الفواكه الحمضية، الأفوكادوا، الفراولة.

الشاي الأخضر

لا يعرف العديد من المصابين أهمية الشاي الأخضر، حيث يعد من المشروبات الفعالة في علاج البرد والتي تهدئ الأعصاب أيضا، ويعزز نمو الخلايا التي تعتبر خط الدفاع ضد أي فيروسات تهاجم جهاز المناعة بالجسم.