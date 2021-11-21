الشاب المصري وزوجته العجوز البريطانية يلتقيان بعد غياب سنة: الحب يصنع المعجزات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أشهر طويلة قاربت على العام من ابتعادهما عن بعضهما، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التقى الشاب المصري محمد محمدي، صاحب الـ 36 عامًا، بحبيبته وزوجته البريطانية إيريس جونس، البالغة من العمر 81 عامًا، حيث أعلن «محمدي» عن لقاؤهما الأول منذ أشهر طويلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

منشور الشاب المصري ورسالته لزوجته

وكان «محمدي» قد نشر قبل يومين، صورة «سيلفي» جمعته بزوجته العجوز البريطانية، ودون عليها بالإنجليزية: «أخيرا اجتمع حبنا إلى الأبد، ولن نفترق مرة أخرى، فالحب يصنع المعجزات»، وظل الثنائي يتبادل العبارات الرومانسية فيما بينهما.

وابتعد الزوجان عن بعضهما بسبب جائحة كورونا المستجد، وذلك نتيجة وجود «إريريس» مع عائلتها في المملكة المتحدة، فيما ظل «محمدي» في مصر، ولم يتمكن من الانتقال لها، حيث قالت الزوجة: «الرحلات حتى الآن كانت باهظة الثمن، والبيئة في مصر لا تناسب لصحتي، ولم أتمكن من التأقلم معها»، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

زواج الشاب المصري والسيدة البريطانية

وكان الثنائي أعلن زواجهما في أكتوبر من العام الماضي، إذ انتقلت العجوز البريطانية إلى مصر للزواج من حبيبها المصري، بعد عدة أسابيع من تعارفهما على بعضهما في إحدى المجموعات الخاصة على موقع «فيس بوك»، لكنها سرعان ما عادت إلى بلادها عقب إتمام الزيجة.

وقالت «إيريس» في تصريحات لها: «مضت أيام طويلة وأنا أبكي بمفردي ولم أكن على ما يرام، بسبب انفصالي عن الشخص الذي أحبه، وعدم تمكني من رؤيته لفترة طويلة، حيث عانيت من الصداع والتوتر بصورة مستمرة، لأنني كنت في أمس الحاجة إلى رؤيته مجددًا والعيش بجانبه إلى الأبد».

الاحتفال بعيد الزواج الأول

وقبل شهر احتفل الشاب المصري بعيد زواجه الأول من حبيبته البريطانية، إذ شارك أصدقائه صورة من خلال عقد زواجهما في العام الماضي.

ودوّن محمد محمدي بالإنجليزية منشورا جاء فيه: «النهاردة الذكرى السنوية لأحلى يوم في حياتي، جوازي من أهم واحدة في حياتي».