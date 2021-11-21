عذبهما والدهما وربطهما في الحمام.. شيرين ونسمة: «اتحرش بينا وبيكره البنات».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الخوف والرعب تملكهما، سنوات من العذاب والأذى عاشتاها شقيقتان تدعيان «شيرين» و«نسمة» في عمر العشرين تقريبا، عقب وفاة والدتهما منذ 6 سنوات، ومن ثم جدتهما للأم، ليصبح منزل الأب «عصام» وزوجته هو مأواهما، والذي تحولت حياتهما فيه لجحيم من خلال تصرفات والدهما معهما، أقلها وحشية كان إجبارهما على تناول المياه من «الحمام»، وهو ما أدى لظهورهما في أحجام فتيات لا تتجاوز أعمارها الـ 10 سنوات.

مش بس عذبنا ده بقاله سنتين بيتحرش بينا

تفاصيل مؤلمة ومشاهد قاسية سردتها الشقيقتان شيرين 21 عاما، ونسمة 19 عاما، لـ «هُن»، واللتين تعيشان في مدينة السلام بالقاهرة، من بينها إن والدهما اعتاد التحرش بهما كل واحدة منفردة: «كل واحدة فينا مكانتش تعرف إنه بيتحرش بالتانية، لحد ما قررنا نحكي لبعض عن اللي بيحصلنا، وعرفنا الحقيقة».

«التحسس» على أجسامهما خلسة أو بالعنف، مع التهديد بعدم الحديث أو المقاومة، كان سبيل الأب للتعدي على ابنتيه: «كنا بنقاوم فيضربنا ويربطنا بالحمام ويمنعنا من الأكل، لحد ما قررنا نقف قدامه احنا الاتنين ونواجهه باللي بيعمله».

مواجهة الشقيقتين لم تأت بفائدة، خاصة بعدما استنجد الأب بزوجته التي دعمته، رافضة اتهامات بناته له بالتحرش: «قال أنتوا فاهمين غلط وكذابين وبتتبلوا عليا، ومراته تدخلت وحرقتنا في إيدينا وقالت استحالة يعمل كدة، وبلاش افتراء عليه ده جوزي وأنا عارفاه».

مش هنرتاح إلا لما يتحبس إحنا كدة ميتين

رغبة واحدة تجمع الشقيقتين وهي سجن الأب على ما فعله فيهما: «مش عاوزين حاجة إلا أنه يتحاسب ويتحبس لازم، إحنا معملناش حاجة عشان يحصل فينا كدة، كل اللي عاوزينه نعيش زي الناس، ناكل ونشرب ونلبس ونرجع للتعليم تاني، وهو يتحبس على اللي عمله فينا».

بيكرهنا عشان إحنا بنات

مفاجأة صادمة كشفتها «نسمة»، مؤكدة أن والدها يبغضهما لكونهما إناث: «كاتب الشقة باسم أخونا من مراته، وهو لسه طفل، ودايمًا يقول أنتوا عالة عليا، أنا مكنتش عاوز أخلف بنات، وبيعامل الكلب بتاع أخونا أحسن مننا، بيأكله ويشربه وإحنا حارمنا ورابطنا في الحمام».

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