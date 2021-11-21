أفضل طريقة غسل للملابس الصوف.. «يدوي أو أوتوماتيك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الملابس الصوف، هي سمة فصل الشتاء، فمع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس والتقلبات الجوية وهطول الأمطار، يبدأ المواطنون في ارتداء الملابس الصوف التي تساعد على تدفئة الجسم وحمايته من البرودة، وتعاني العديد من السيدات من غسل الملابس الصوف وتنظيفها خوفا من تلفها، خاصة مع ثقل حجمها أثناء غسلها بالمياه، الأمر الذي يحتاج للتعامل معها برفق في الغسيل للحفاظ عليها.

ويقدم «هُن» لربات المنزل في السطور التالية، طريقة غسل الملابس الصوف، وفقًا لما ذكره موقع «wikihow».

أفضل طريقة غسل الملابس الصوف يدويا

1- في البداية ضعي الماء والصابون في دلو كبير، بشرط أن يكون الماء فاترا، مع المسحوق المخصص له.

2- ضعي قطعة الملابس الصوف في الوعاء، واغمريها حتى تغوص داخله تمامًا ثم استخدمي يديك لتحريك قطعة الصوف برفق في الماء لمدة دقيقة تقريبًا، حتى تسمحي للصابون بالدخول عبر الصوف وإزالة الأتربة أو الشوائب.

3- انقعي الملابس لمدة عشر دقائق في الماء.

4- أخرجي قطعة الملابس من الماء وتخلصي من المياه الزائدة عن طريق عصرها، ثم ضعيها جانبًا.

5- أفرغي الدلو وضعي فيه الماء مرة أخرى، ثم قطعة الصوف من أجل شطفها مرة أخرى.

6- حركي قطعة الصوف في الماء النظيف، للتخلص من بقايا الصابون.

7- قومي بعصر القطعة قبل تجفيفها.

أفضل طريقة غسل الملابس الصوف في الغسالة

1- في البداية اطلعي على ملصق الإرشادات جيدًا، لمعرفة شروط غسلها.

2- ضعي قطعة الثياب في كيس شبكي، لحماية نسيج الصوف من التمزق، ثم داخل الغسالة.

3- اضبطس الغسالة على برنامج الملابس الصوفية، لحماية الصوف من الانكماش.

4- ضيفي مسحوق الغسيل المخصص للملابس الرقيقة، واتبعي الإرشادات الموجودة على العبوة لتقدير الكمية التي ستحتاجها.

5- ضعي قطعة الصوف في الغسالة، واتركيها حتى تنتهي الدورة.