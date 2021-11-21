كيف يمكن أن يؤثر خسوف القمر على صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على مدى دهور، كان الخسوف حدثا يستحق المشاهدة، يحدث خسوف القمر، عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن الوصول إلى القمر، هذا يعني أن الشمس والأرض والقمر متراصة بشكل وثيق مع بعضها البعض، وتقع في خط مستقيم، مع وضع الأرض بين جرمين سماويين آخرين.

من الثروة والصحة والعلاقات إلى العمل، يعتقد الكثيرون أن خسوف القمر يمكن أن يؤثر على جوانب مختلفة من حياة الشخص، وفقا لموقع timesofindia.

هل يمكن أن يؤثر خسوف القمر على صحة الناس؟

علميًا ، لا يوجد دليل يثبت أن خسوف القمر يمكن أن يؤثر على الصحة على الإطلاق، ومع ذلك، غالبًا ما نظرت المعتقدات القديمة إلى الكسوف على أنه نذير شؤم، تشير المعتقدات التقليدية إلى أن الأشعة فوق البنفسجية القوية المنبعثة أثناء خسوف القمر يمكن أن تؤثر على صحة الناس بعدة طرق، ولكن مرة أخرى، لا يوجد علم يثبت ذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض الادعاءات التي قدمتها المعتقدات القديمة في الماضي.

تأثير على الجلد

وفقًا للاعتقاد السائد، خلال خسوف القمر، يمكن أن تحدث العديد من التغييرات في الجسم، يمكن أن تؤثر على الجلد وتزيد من فرص الإصابة بأمراض الجلد، وقد يعاني الشخص من خلل في وظيفة المناعة، مما يؤدي إلى مشكلة الجلد.

خسوف القمر قد يضر عينيك

بالمقارنة مع كسوف الشمس، فإن خسوف القمر ليس ضارًا، ومع ذلك، يُعتقد أن الضوء الذي يشع منه يمكن أن يضر عينيك، ولهذا السبب يجب على المرء التأكد من ارتداء معدات واقية للعين لمشاهدة الكسوف.

يجب على النساء الحوامل توخي الحذر

هناك اعتقاد آخر يدعي أن الإشعاعات الضارة الناتجة أثناء خسوف القمر يمكن أن تضر بالمرأة الحامل وطفلها الذي لم يولد بعد، وينصح أثناء خسوف القمر، النساء اللائي يتعاملن مع الحمل بالبقاء في المنزل، ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك.

يمكن أن تتأثر الأطعمة والمشروبات مما يجعلها ضارة لعملية الهضم

عندما يحدث خسوف القمر، تنصح المعتقدات القديمة بالابتعاد عن الطعام المطبوخ مسبقًا، والذي قد يكون ضارًا بصحتك، يُعتقد أن الإشعاعات الضارة التي يتم إنتاجها أثناء الكسوف يمكن أن تلوث الطعام وكذلك المشروبات، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ.

العلاقة بين خسوف القمر والخصوبة والحيض والهرمونات

كانت هناك تكهنات تشير إلى أن خسوف القمر قد يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني ويمكن أن يتسبب في تقلب الدورة الشهرية للمرأة.

في حين أن الدورة الشهرية للإناث عادة ما تكون كل 28 يومًا، فإن دورة القمر هي 29.5 يومًا، صدفة، لكنها حقيقة، ومع ذلك، في حين تدعي المعتقدات التقليدية أن هناك صلة محتملة بين خسوف القمر والحيض، لا يوجد دليل قوي يثبت ذلك.

بصرف النظر عن ذلك، نظرًا لأن القمر هو رمز الخصوبة، فإن المعتقدات الشائعة تشير إلى أنه وقت مثالي للحمل لدى النساء.