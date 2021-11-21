نجمات صدمن الجمهور بإطلالاتهن بعد عمليات التجميل.. آخرهن سارة سلامة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

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تغييرات كبيرة طرأت على شكل الفنانة سارة سلامة بعد فترة طويلة من اختفائها، تصدرت بسببها محرك البحث «جوجل»، حيث نشرت صورة لها عبر خاصية «ستوري» بحسابها على «إنستجرام»، وهي تظهر بملامح مختلفة عن التي اعتادها الجمهور، وتكهن البعض أنها قامت بإجراء عمليات تجميل أدت إلى تغير ملامحها بشكل واضح خلال صورها الأخيرة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» بعض إطلالات الفنانات اللاتي صدمن الجهمور بسبب عمليات التجميل.

غادة عبدالرازق

في أحد البرامج التلفزيونية، أكدت الفنانة غادة عبدالرازق، إجرائها لعملية تصحيح في الأنف، مشيرة إلى أن بعض أصدقائها نصحوها ألا تعترف بإجراء مثل هذه العمليات، إلا أنها استنكرت ذلك، معتبرة أنه لا يوجد عيبا أو خطأ في إجراء العمليات التجميلية لتخفيه عن الجمهور.

عائشة الكيلاني

قالت الفنانة عائشة الكيلاني إنها أجرت عدد من عمليات التجميل، وتبقى فقط أن تزرع «عيون خضراء» فقط، موضحة «كان نفسي كله يبقى في عملية واحدة، بس أنتي شايفة الفرق أهو»، وذلك حسب تصريحات سابقة لها في أحد البرامج التلفزيونية.

وأضافت عائشة الكيلاني، خلال حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي،: «أنا شديت وشي، وعملت شوية سمكرة ودوكو».

لم تخف الفنانة رانيا يوسف أنباء خضوعها لعملية تجميل، وصرحت في برنامج «الليلة دي»، الذي كان يعرض على شاشة قناة «cbc»، أنها أجريت عملية لتصحيح الأنف وأخرى لشفط الدهون من البطن.

حورية فرغلي

صرحت الفنانة حورية فرغلي بأنها قامت بالفعل بإجراء عملية تجميل في أنفها، وذلك بعد تعرضها لحادث وسقوطها من فوق حصانها، وهو ما أدى لكسر عظمة الأنف، ولم تنكر اللجوء لهذه العمليات خلال حوار تلفزيوني سابق، وهو ما تحدث عنه الجمهور حينها.