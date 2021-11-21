طريقة عمل كيك الزبادي بالبرتقال في خطوات سهلة داخل منزلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكيك من أنواع الحلوى الأكثر شيوعًا، نظرًا لسهولة تحضيره بمختلف الطرق والمكونات الشائعة داخل المنزل، ومن بين أنواعه كيك الزبادي بالبرتقال، ونقدم لكِ، خلال التقرير التالي، طريقة عمل كيك الزبادي بالبرتقال، حسب الشيف شربيني في برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيك الزبادي بالبرتقال

- مقادير عمل كيك الزبادي بالبرتقال:

2 كوب دقيق

1 كيس بيكينج بودر

ذرة ملح

1 كوب ذرة ملح

5 بيضات

ملعقة كبيرة لبن زبادي

1 كوب زيت ذرة

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة صغيرة فانيليا

صوص البرتقال:

بشر برتقال

عصير برتقال

لون طعام برتقالي

شرائح برتقال

- طريقة تحضير كيك الزبادي بالبرتقال:

يدهن قالب الكيك بقليل من الزيت أو الزبدة ويرش فوقه بعض الدقيق.

يوضع البيض في الخلاط ويخفق حتى يتغير لون البيض قليلا، ثم يضاف إليه الفانيليا والسكر ويتابع الخفق.

يضاف الزيت والدقيق والبيكينج باودر ويرش الليمون والبرتقال.

يوضع الخليط في القالب.

يُحمى الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة.

يخبز القالب لمدة 40 – 45 دقيقة حتى يصفر لونه.

طريقة عمل كيكة الذرة بالبرتقال

مقادير عمل كيكة الذرة بالبرتقال

3 أكواب دقيق ذرة

3 بيضات

2 كوب سكر

1 كوب سمن

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة باكينج بودر

1 رشة ملح

نصف كوب عصير برتقال

للزينة شرائح برتقال

- طريقة تحضير كيكة الذرة بالبرتقال:

في وعاء عميق، نضع السمن والسكر ونخفق بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي ومتجانس.

في وعاء آخر نضع البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يغلظ قوامه.

نضيف البيض المخفوق وعصير البرتقال لخليط السمن والسكر ونخفق جيدا حتى يتجانس.

في وعاء آخر نخلط الدقيق مع الباكينج باودر ورشة الملح.

نضيف خليط الدقيق بالتدريج لخليط السكر والسمن مع الخفق المستمر.

نصب خليط فطيرة الذرة في صينية مدهونة بالزبد.

نضع الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180، لحين النضج، ثم تترك حتى تبرد ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل كيك السميد بالبرتقال

- مقادير عمل كيك السميد بالبرتقال:

علبة حليب مكثف

2 كوب لبن

نصف كيلو سميد

نصف كوب سكر

4 بيض فانيليا

2 ثمرة (بشر وعصير) برتقال

- طريقة تحضير كيك السميد بالبرتقال:

ضعي الحليب المكثف واللبن والسميد والسكر في حلة على النار.

قومي بالتقليب حتى الغليان لمدة 3 دقائق.

ارفعيه من على النار وضعي البيض مع الفانيليا وبشر وعصير البرتقال.

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض في قالب للخبز على درجة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

يقدم فور إعداده.