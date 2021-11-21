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طريقة عمل شوربة العدس للرجيم.. «هتدفي من غير ما يزيد وزنك»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

11:41 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021

شوربة العدس للرجيم

تعتبر شوربة العدس من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، والمعروف عنها إنها مصدرا للدفء في فصل الشتاء، وخاصة وقت نزول الأمطار وبرودة الجو، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل شوربة العدس للرجيم، حرصا منهن على عدم زيادة وزن أفراد الأسرة، خاصة مع زيادة وزن الكثير من الأشخاص خلال فصل الشتاء.

ويقدم «هُن» شوربة العدس للرجيم، على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير شوربة العدس للرجيم

عدس

بصل مفروم

ثوم مهروس

زيت زيتون

كوسة مقطّعة مكعّبات

كمون مطحون

طريقة التحضير شوربة العدس للرجيم

- في الخطوة الأولى يتم وضع الزيت في حلة عميقة على نار متوسطة، ثم إضافة البصل والثوم مع التقليب.

- إضافة الماء إلى الخليط السابق.

- إضافة الطماطم المهروسة والعدس مع الاستمرار في التقليب.

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- إضافة الكوسة للخليط ثم يتم وضع الكمّون والفلفل الأحمر وتغطية الخليط على نار هادئة حتى النضوج.

- يتم التقديم مع عصر ليمون.

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مقادير شوربة عدس بالطماطم

عدس أصفر  

زيت ذرة

جنزبيل فريش

ثوم

صلصة طماطم

كمون

مرقة

فلفل حار

طماطم

بصل

ملح

فلفل

طريقة تحضير شوربة عدس بالطماطم

- في الكبة اخلطي الجنزبيل مع الثوم والبصل ثم يرفع ويشوح في الزيت.

- افرمي الطماطم والفلفل الحار مع معجون الطماطم ويضاف إلى الحلة.

- ضيفي العدس والكمون وملح وفلفل والمرقة مع التقليب جيدا.

- اتركي الخليط حتى ينضج العدس تماما وتقدم بالهنا.

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مقادير شوربة عدس بالسي فوود

جمبري

سمك

كاليماري

جندوفلي

كابوريا

بصل

ثوم

عدس

بطاطس

كرات كرفس

جزر

طماطم

بهارات

جوزة الطيب

مرقة

ملح

فلفل

أسود

زيت

طريقة تحضير شوربة عدس بالسي فوود

- توضع فصوص الثوم مع بطاطس وكرفس وكرات وجزر وبصل وعدس في ماء على النار، ويترك حتى ينضج تماما.

- يفرم كرات مع ثوم وبصل ويوضع الخليط على النار، مع ورق لورا وحبهان وبهارات وجوزة الطيب ومرقة.

-يشوح الجندوفلي والسمك والجمبري وأصابع كابوريا في الطاسة مع البصل والثوم وملح وفلفل.

- تفرم مكونات شوربة العدس في الكبة ويضاف خليط السي فوود وتترك لتغلي مرة أخرى ثم تقدم ساخنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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