طريقة عمل أم علي الجاهزة.. بجوز الهند والموز والفول السوداني

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى الكثير من الأشخاص ما بين الكبار والصغار تناول الحلوى بأنواعها المختلفة، والتي يأتي من بينها أم علي، وتحرص العديد من الأمهات على تحضيرها داخل المنزل، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، طريقة عمل أم علي الجاهزة، حسب الشيف شربيني، في برنامجه «الشيف»، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل أم علي الجاهزة

- مقادير عمل أم علي الجاهزة:

عجينة ميلفيه

لبن

سكر

مكسرات

جوز هند

فانيليا

كريم شانتيه

- طريقة تحضير أم علي الجاهزة:

اخلطي اللبن والسكر مع الفانيليا وجوز الهند على النار.

ضعي عجينة الميلفيه في طاجن الفرن ورشي عليها المكسرات وجوز الهند.

ضعي السائل عليها مع الكريمة المخفوقة وتدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم.

طريقة عمل أم علي بالرقاق والكريم شانتيه

- مقادير عمل أم علي بالرقاق والكريم شانتيه:

رقاق ناشف

لبن

قشطة بلدي

سكر

زبيب

جوز هند

سمنة

كريمة خفق

- طريقة تحضير أم على بالرقاق والكريم شانتيه:

اخلطي السمن والسكر والقشطة مع اللبن على النار.

كسري الرقاق وضعيه في طاجن ثم أضيفي الخليط.

اضربي بالمضرب الكهربائي بودرة كريمة الخفق مع اللبن، مع جعلها غليظة القوام.

ضعي الكريمة على الوجه وأدخلي أم علي الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

طريقة عمل أم علي بالموز والفول السوداني

- مقادير عمل أم علي بالموز والفول السوداني:

رقاق جاف

لبن

موز

قشطة

سكر

فول سوداني

زبيب

زبدة

ماء ورد

قرفة ناعمة

شيكولاتة مبشورة

قطع شيكولاتة

- طريقة تحضير أم علي بالموز والفول السوداني:

اضربي في الخلاط الموز واللبن والقرفة والكاكاو وماء الورد ثم ضيفي السكر.

ادهني البايركس بقطع الزبدة ورصي قطع الرقاق ثم ضيفي الفول السوداني والزبيب وطبقة أخرى من الرقاق.

ضيفي خليط اللبن واتركي الخليط حتى يتشرب الرقاق اللبن وأدخلي الرقاق الفرن حتى تمام النضج.

رشي على الوجه الشيكولاتة المبشورة وضيفي القشطة ثم زيني الوجه بشرائح الموز وقدميها.