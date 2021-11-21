طريقة عمل العدس بالشعرية.. «مصدر الدفا في الشتا»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته، تصبح شوربة العدس هي الحل الأمثل والوجبة الأساسية في كثير من المنازل، إذ تفضل الأمهات عمل العدس بشتى أنواعه وأشكاله، كونه مصدر الدفء في البرد القاسي، وينصح به كثير من الأطباء لوجود العديد من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة.

ويقدم «هُن» طريقة عمل العدس بالشعرية، على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير العدس بالشعرية

بصل بحجم متوسط

2 حبة بطاطس حجم متوسط مكعبات

جزر

عدس أصفر مغسول

كمون

ملح

شطة حمراء حسب الرغبة

4 إلى 5 أكواب ماء حسب كثافة الخليط

القليل من الزبدة للقلي

شعرية

طريقة تحضير عدس بالشعرية

- قومي بتقليب الخضار المقطعة بالزبدة لمدة دقائق على نار متوسطة الحرارة.

- قومي بإضافة العدس وقلبيه قليلًا مع الخضار.

- ضيفي الماء للخليط واتركي الشوربة على النار لمدة حتى ينضج الخضار والعدس، وأضيفي الكمون والملح.

- ضعي الخليط بالخلاط الكهربائي وذوبي الشوربة.

- في حالة إذا كان الخليط ثقيلًا أضيفي ماء ساخنا.

- قومي بتحضير قالب زبدة وقلبي فيها القليل من الشعرية حتى يصبح لونها ذهبيا على نار هادئة.

- ضيفي الشعرية بعدما يصبح لونها ذهبي للشوربة، وأغلقي النيران وغطي الحلة لفترة.

-قومي بتسخين الشوربة وقدميها على المائدة.

طريقة أخرى لعمل العدس بالشعرية

مقادير العدس بالشعرية

نصف كيلو عدس أصفر

طماطم

بصل

جزر

بطاطس متوسطة

من 5 إلى 6 أكواب ماء

ملعقة كبيرة شوربة خضروات

كوب شعرية

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

طريقة عمل العدس بالشعرية

- في البداية عليكِ بتقشير وتقطيع البطاطس والجزر والبصل إلى قطع صغيرة.

- قطعي الطماطم إلى قطع صغيرة.

- اغسلي العدس وصفيه.

- سخني الماء في إناء متوسط على نار هادئة.

- أضيفي العدس والخضروات والطماطم.

- اتركي الشوربة على النار حتى ينضج العدس.

- في إناء نظيف، حمري الشعرية في الزيت على حرارة منخفضة حتى تحمر قليلا.

- ضيفي الشوربة إلى الشعرية ثم أضيفي الملح والفلفل والكمون.

- اتركيها على النار حتى تتسبك، وقدميها ساخنة مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء.