نصائح هامة للرجال لتجنب الإصابة بأمراض القلب والسرطان.. منها نظام غذائي صحي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يهمل الكثير من الأشخاص الاهتمام بصحتهم الجسدية، وبشكل خاص الرجال، حسبما صرح مجموعة من الخبراء حول العالم، إذ كشفت دراسات حديثة، أن الرجال لا يحبون الذهاب إلى الطبيب، حيث يعتقدون أنهم يمكنهم الاعتناء بصحتهم بشكل أفضل، ولا يرغبون في مشاركة معلوماتهم الصحية الشخصية حتى مع طبيبهم.

كما أشارت الدراسات أيضًا، إلى أن النساء أكثر اهتمامًا بالذهاب إلى الطبيب مقارنة بالرجال بنسبة 33%، وهو ما يعد أحد الأسباب التي تجعل المرأة تعيش لفترة أطول من الرجل، لذلك يقدم عدد من الأطباء مجموعة نصائح للرجال للاهتمام بصحتهم الجسدية خاصة مع التقدم في العمر، حسب موقع «outlookindia» الهندي.

نصائح للرجال للاهتمام بصحتهم الجسدية

1- أمراض القلب عند الرجال

هناك أنواع مختلفة من أمراض القلب، ولكن أمراض القلب التاجية هي الأكثر شيوعًا والسبب الرئيسي للنوبات القلبية، حيث يحدث مرض القلب التاجي عندما تتراكم الترسبات على جدران الشرايين، لذلك يجب عليك التغيير في أنماط حياتك بشكل دوري، وممارسة الرياضة بصورة مستمرة لتجنب الإصابة بمشاكل القلب.

2- السرطان عند الرجال

هناك أنواع معينة من السرطان يجب وضعها في الاعتبار أثناء التخطيط لفحوصات الصحة الوقائية لديك كرَجل، والتي من بينها سرطان الرئة، والقولون والمستقيم، والبروستاتا، والخصية، لذلك عليك القيام بالفحوصات الذاتية بصورة مستمرة، وكذلك معرفة الأسباب الرئيسية التي تُحدث تلك الإصابات.

3- حصوات الكلى عند الرجال

لتجنب تكون حصوات الكلى في جسمك، عليك تقليل تناول المأكولات التي تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، وضبط النظام الغذائي لك، وممارسة التمرينات الرياضية.

نصائح مهمة للحفاظ على الصحة العامة للرجال

ولفت الخبراء إلى أنه على الرجال الاهتمام بالصحة العامة أيضًا، من خلال اتباع تلك النصائح، والتي من بينها، الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، وذلك لتجنب التعرض للأمراض المزمنة مع التقدم في العُمر.