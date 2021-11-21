طريقة عمل السمبوسك بوصفات مختلفة: عدس وكابوريا وجمبري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر السمبوسك من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بوصفات ونكهات مختلفة، حتى تجذب أسرتها لتناول الأطعمة داخل المنزل، والابتعاد عن الأطعمة السريعة من الخارج.

ويقدم «هُن» طريقة عمل السمبوسك بوصفات مختلفة، على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير سمبوسك الكابوريا

عجينة سمبوسك

أصابع كابوريا

دجاج شاورما

بصل

سماق

فصوص ثوم

ملح وفلفل

بهارات دجاج

بقدونس مفروم

خل عنب

زبدة

كريمة

جبن مشكلة

زيت للقلي

طريقة تحضير سمبوسك الكابوريا والدجاج

- تحشى السمبوسك بحشوة الكابوريا والدجاج.

- ترص في قالب بايركس.

- يدهن الوجه بالزيت.

- توضع في الفرن حتى تمام الطهي.

- تضاف الكريمة والجبن المبشورة ثم توضع في الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة.

الدجاج

- تسخن الزبدة مع الزيت على النار ثم يضاف البصل ونقلب حتى يصبح لونه شفافا.

- ثم يضاف الدجاج والملح والفلفل.

- يضاف خل العنب والسماق والثوم مع التقليب حتى تمام الطهي.

الكابوريا

- تسلق أصابع الكابوريا.

- تشوح في القليل من الزبدة مع رشة من الملح والفلفل.

مقادير سمبوسك بالعدس

عدس بني

سمبوسك

بسلة

جزر

بصل أحمر

فلفل ألوان

ثوم مفروم

فلفل حار

كمون

زيت زيتون

دقيق

زيت

ملح

فلفل أسود

ماء

طريقة تحضير سمبوسك بالعدس

- افرمي الثوم مع البصل، ثم ضعيهم في طاسة بها زيت زيتون على النار.

- اسلقي العدس الأسود ثم ضيفيه إلى الجزر والبسلة.

- قلبيهم جيدا، ثم أضيفي الفلفل الألوان والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل.

- احشي السبموسك بالخليط المعد، واقليها في زيت غزير ساخن، ثم قدميها.

مقادير سمبوسك بالجمبري والجبنة

عجينة سمبوسك

زيت

جمبري حجم صغير

فلفل ألوان

بصل

ثوم مفروم

كمون

بهارات

مكعب مرق

جبنة شيدر

جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير سمبوسك بالجمبري والجبنة

-تخلط جميع المكونات، وتحشى وتلف السمبوسة على شكل مثلثات.

- تقلى في زيت غزير وساخن.