طريقة عمل القرنبيط في المنزل.. خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للقرنبيط عشاقه الذين يهوون تناوله وبشكل خاص عند انخفاض درجات الحرارة، إذ أنه يتسم بسهولة تحضيره وتقديمه بالعديد من الطرق المختلفة، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، طريقة عمل القرنبيط، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل القرنبيط

- مقاديرعمل القرنبيط

قرنبيط

2 بيضة

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

شبت مفروم

كزبرة خضراء

بقدونس

ثوم مفروم

فلفل حار

كمون ناعم

ماء

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير القرنبيط

يسلق القرنبيط في الماء المغلى على النار مع الكمون الناعم.

يخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود.

يضاف الفلفل الحار والبيض والماء والشبت والبقدونس والكزبرة ويقلب الخليط.

تقلب قطع القرنبيط المسلوق في الخليط وتقلى في الزيت ويقدم.

يمكن خفق قطع القرنبيط الصغيرة مع جزء من الخليط وتفرد في طاسة صغيرة وتقلب حتى النضج ثم يقدم.

طريقة عمل جراتان القرنبيط

- مقادير عمل جراتان القرنبيط

قرنبيط

صدور دجاج

بصل

ثوم

جبنة شيدر مبشورة

لبن

بيض

كريمة لباني

سمـنة

ملح

فلفل أسود

زعتر طازج

- طريقة تحضير جراتان القرنبيط

افرمي البصل والثوم وضعيهم في طاسة بها سمنة على النار حتى يحمر ثم قطعي صدور الدجاج وضعيها في الطاسة.

ضيفي إليها ملح وفلفل وزعتر طازج ثم اسلقي القرنبيط في حلة بها ماء على النار ثم ضعي ملح وكمون وفلفل أسود.

كسري القرنبيط جيدا ثم ضيفيه إلى الطاسة مع الدجاج، ثم ضعي خليط القرنبيط والدجاج في طاجن.

صبي عليه خليط اللبن والبيض والجبنة المبشورة والكريمة اللباني ثم رشي عليها جبنة مبشورة.

ضعي الطاجن في فرن ساخن حتى يحمر وجهه ثم قدميه.

طريقة عمل عجة القرنبيط

- مقادير عمل عجة القرنبيط

قرنبيط مسلوق

5 بيضات

ثوم

بصل جوانح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بقدونس

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

نصف كوب دقيق

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير عجة القرنبيط

قطعي القرنبيط المسلوق صغيرا.

شوحي البصل والثوم في الزيت على النار.

أضيفي القرنبيط والفلفل الأخضر الرومي.

أضيفي البيض والدقيق والبيكنج بودر للخليط بعيداً عن النار وقلبيه.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي وصبي الخليط في بايركس وادخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.