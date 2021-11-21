عادة صباحية تساعد على خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - إنقاص الوزن ليس بالأمر السهل، لكن هناك عادة صباحية بسيطة تتضمن الليمون يمكن أن تساعدك على التخلص من الدهون وخسارة الوزن الزائد.

وبينما لا يوجد حل سحري لفقدان الوزن، يوصي الكثير من الناس بشرب ماء الليمون في الصباح. كل ما عليك فعله هو شرب الماء الممزوج بالليمون كل صباح وسوف تفقد الوزن الزائد بمرور الوقت، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع معالجة التغذية في جي هاميلتون لمعرفة ما إذا كانت هذه العادة الصباحية السهلة قد تساعدك في الواقع على التخلص من الوزن الزائد.

وتقول هاميلتون "ماء الليمون ليس فقط بديلاً لذيذًا لمياه الصنبور العادية، بل يمكن أن يكون المفتاح للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد، فماء الليمون يساعدك على البقاء رطبًا وهو أمر مهم للغاية لفقدان الوزن".

وأظهرت العديد من الدراسات أن زيادة شرب الماء قبل الوجبات يعزز الشبع والامتلاء ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يتم استهلاك سعرات حرارية أقل، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. ويمكنك تناول هذا المشروب المنعش طوال اليوم لزيادة التأثير.

وأضافت خبيرة التغذية "إذا شربت ماء الليمون بدلاً من المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، فمن المرجح أن تفقد الوزن لأن السعرات الحرارية التي تتناولها أقل بكثير".

وتقول الخبيرة إن لماء الليمون نفس التأثيرات سواء شربته في الصباح أو قبل النوم في الليل. ومع ذلك حذرت "إذا كنت تشربه ليلًا فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل نومك، لذلك من الأفضل شرب كمية كافية من الماء في وقت مبكر من اليوم".

ويمكنك استخدام القدر الذي تريده من الليمون لصنع ماء الليمون، ولكن عادةً ما يستخدم معظم الناس نصف ليمونة كاملة في كوب واحد من الماء، ويمكنك استخدام الماء الدافئ أو البارد حسب تفضيلاتك.

وفقدان الوزن ليس هو الفائدة الوحيدة من شرب ماء الليمون، حيث تشير الأبحاث إلى أن ماء الليمون يساعد على الهضم، فلماء الليمون بنية مشابهة لعصارة المعدة في المعدة، لذا فهو يعزز إفراز الصفراء من الكبد، ومن خلال تعزيز إطلاق الصفراء من الكبد، يمكن أن يدعم الهضم السلس للطعام عبر الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في حماية وظائف الكبد، وتحييد الإجهاد التأكسدي الذي يدعم عمليات إزالة السموم من الجسم.