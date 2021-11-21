"صباعك بيرتعش؟".. تعرف على أسباب حدوث ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بفضل عالم الهواتف الذكية ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، أصبح ارتعاش الأصابع مصدر قلق سائدًا لكثير من الناس، يمكن أن تكون الحركة اللاإرادية في إصبع أو أكثر من أصابعك مزعجة، بل ومؤلمة في بعض الأحيان - خاصةً إذا كانت مستمرة.

ووفقًا لموقع Healthline ، فإن السبب الأكثر شيوعًا لارتعاش أصابعك هو إجهاد العضلات، إذا كنت تعتمد بشدة على الكتابة في مكان العمل، أو تستخدم هاتفك الذكي أكثر مما ينبغي، فإن تطوير نفض الإصبع أمر لا مفر منه، في هذه الحالة، فإن أخذ فترات راحة منتظمة هي أفضل علاج، عن طريق فرد المنطقة موضع الألم وتدليكها.

وفي حالات أخرى، يمكن أن يكون ارتعاش الأصابع نتيجة للتوتر الشديد والقلق، والذي يمكن أن يكون مرتبطًا مرة أخرى بعبء العمل ، بالإضافة إلى التعب والإرهاق، كما أن شرب الكثير من الكافيين أو الكحول يمكن أن يسبب أيضًا ارتعاش الأصابع، مثل بعض الأدوية، ومع ذلك، يمكن أن تكون تشنجات الأصابع في بعض الأحيان نتيجة لحالات صحية أساسية أخرى، وفقا لموقع thelist.

يمكن أن يكون ارتعاش الأصابع من أعراض الحالات الأكثر خطورة

إذا لم تكن تشنجات الأصابع ناتجة عن إجهاد العضلات أو الإرهاق، فهناك احتمال أن يكون لديك نقص في بعض المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى نقص فيتامين E .

يمكن أن يكون ارتعاش الأصابع أيضًا من الأعراض المبكرة لأمراض أكثر خطورة، بما في ذلك مرض باركنسون ومرض لو جيريج وفقًا لهيلث لاين وجمعية مرض باركنسون الأمريكية.

هناك أيضًا احتمال أن يكون هذا أحد أعراض قصور الدريقات، والذي يمكن أن يأتي مع مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى بما في ذلك آلام العضلات والوخز والضعف.

متلازمة توريت هي أيضًا أحد العوامل التي تنطوي على حركات متكررة لا إرادية.

إذا استمر ارتعاش الأصابع لأكثر من بضعة أسابيع، فمن المستحسن أن تذهب إلى طبيبك للتحقق مما إذا كان هذا الرعاش أكثر خطورة من مجرد إجهاد العضلات أو إجهادها، بهذه الطريقة، سيكون قادر على فحص أمراض مثل باركنسون أو لو جيريج ونقص المعادن أو الفيتامينات وتزويدك بالعلاج المناسب.