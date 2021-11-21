توقعات الأبراج وحظك اليوم 21-11: مكافأة مالية لهذا البرج.. والسرطان يحتاج لهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم ، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل : عليك اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بعملك بحكمة، حتى لا ترتكب أخطاء.

عاطفيًا : الحظ حليفك من الناحية الرومانسية، وتشعر اليوم بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.

ماليًا : تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.

- برج الثور:

مهنيًا برج الثور : لديك طاقة إيجابية رائعة، لذا ترغب في الخروج مع الأصدقاء للتنزه لقضاء وقت ممتع.

عاطفيًا : تشعر بالضيق والحزن، لذا عليك أخذ قسطا من الراحة والسفر إلى أماكن جديدة.

ماليًا : لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن هذه الأحوال قريبًا وتشعر بالراحة والسعادة.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء : عليك الحذر من أصدقاء السوء، ولا تلتفت لما يقولونه لأنهم يريدون إحباطك وخسارة وظيفتك.

عاطفيًا : تمتلك طاقة إيجابية كبيرة، حاول استغلالها في إسعاد الآخرين ولا تفكر في الماضي

ماليًا : تحاول أن تغير من طريقة تفكيرك وآرائك، لأنك ستلاحظ تغيرًا كبيرًا في أوضاعك المالية.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان : تعامل مع عائلتك بحكمة وهدوء، حتى تستطيع التفكير في حل جميع المشاكل معهم.

عاطفيًا : تتظاهر بالسعادة وراحة البال، لكن في الحقيقة تشعر بالاحتياج الشديد للحب، لذلك عليك التفكير بجدية في أمور حياتك.

ماليًا : كن متفائلًا ولا تدخل في صراعات في العمل تضر بأوضاعك المالية.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد : تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك.

عاطفيًا : تقابل شخصًا تقع في حبه، لكن عليك التفكير بحكمة في علاقتكما.

ماليًا : تشعر بالتوتر بسبب التفكير في أمورك المالية، لذا حاول أن تهدأ.

- برج العذراء:

مهنيًا : تشعر بالإرهاق الشديد عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

عاطفيًا : عليك أن تكون أكثر صراحة مع شريكك وتحترم عقله وتفكيره وأن تتقبل آرائه.

ماليًا : لا تجعل الغرور يصيبك بسب استقرار حالتك المادية، ولا تكون قاسيًا في معاملتك مع الآخرين.

- برج الميزان:

مهنيًا برج الميزان : ستواجه بعض الصعوبات في العمل تجعلك أكثر عصبية، ولكن كن هادئًا.

عاطفيًا : ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.

ماليًا : لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريبًا وستشعر بالسعادة والراحة.

- برج العقرب:

مهنيًا برج العقرب : لا تلتفت للماضي ولا تحزن سيعود إليك حقك الضائع.

عاطفيًا : تتعرض اليوم للحسد من بعض الأشخاص، لذا عليك الحرص على قضاء حوائجك في السر دون العلن.

ماليًا : تشعر بالضيق، لذلك يجب تجنب المكر في التعامل مع الآخرين.

- برج القوس:

مهنيًا برج القوس : نجاحات جديدة في العمل لذلك لا تنظر للخلف ولا تلتفت لأراء الآخرين السلبية.

عاطفيًا : أنت لاتقدر أن تعيش وحيدا، لذلك اجعل الحب يسود حياتك.

ماليًا : تبدأ عمل جديد وتحصل على مكاسب مالية كثيرة، وتشعر براحة بعد فترة من المشاكل.

- برج الجدى:

مهنيًا برج الجدي : عليك الحذر من مؤامرة شديدة في مجال العمل الخاص بك، نظراً لترشحك لمركز مرموق.

عاطفيًا : أنت في أفضل حالاتك حيث تنتقل إلى مرحلة جديدة وحياة أفضل وتشعر بالأستقرار بعد فترة من التوتر.

ماليًا : عليك الحذر من الأخذ بنصائح بعض الأصدقاء.

- برج الدلو:

مهنيًا برج الدلو : تتمكن اليوم من حل جميع المشاكل التي تؤثر على حالتك النفسية.

عاطفيًا : عليك أخذ موقف قوي لجميع السلبيات المحيطة بك مع شريكك حتى تصل للنتائج التي تجلب لك الطاقة الإيجابية.

ماليًا : عليك التعامل بهدوء مع أمورك الشخصية، وسوف تحصل على أرباح مالية اليوم.

- برج الحوت:

مهنيًا برج الحوت : تمر باختبارات كثيرة ولكن الحظ حليفك وسوف يتحسن كل ذلك.

عاطفيًا : الخير الذي ستفعله مع الأخرين سيعود إليك، وتجنب الدخول في مشاكل مع الأخرين لتستقر حياتك العاطفية.

ماليًا : حاول هذه الفترة التعامل مع مستجدات العمل بحكمة وعقلانية، حتى لا تقع في ضائقة مادية.